Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D07 (красный с цепочкой)
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
3x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232428
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
236
Описание товара Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D07 (красный с цепочкой)
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в лакированный корпус с позолоченными (18к) элементами. Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.
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Теги товара: театральные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в лакированный корпус с позолоченными (18к) элементами. Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
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