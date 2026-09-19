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Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM купить с доставкой в Москве
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Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM

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Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM - фото 2
Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
нет
  • Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM - фото 1
  • Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM - фото 2
  • Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345923
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х5
Вес, г.
130

Описание товара Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM

Видеообзор на Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM

Видеообзор Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM
 

Отзывы о товаре Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM

Видеообзор Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монокуляр Veber 7-21x21W ZOOM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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