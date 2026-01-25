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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой купить с доставкой в Москве
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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой

2 Отзывы
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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой - фото 1
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой - фото 2
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Цвет корпуса
красный
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой - фото 1
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой - фото 2
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211073
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х5
Вес, г.
217

Описание товара Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой

Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в красный лакированный корпус с напылением «золото». Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.



Теги товара: театральные

Отзывы о товаре Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой

Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
симпатичный бинокль, очень хорошо упакован, имеется чехол и тряпочка для протирки
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный бинокль. Но упаковка почему-то была порвана



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
регулируемое
Увеличение
3x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в красный лакированный корпус с напылением «золото». Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.


Теги товара: театральные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Галина К.

Достоинства:


Комментарий:
симпатичный бинокль, очень хорошо упакован, имеется чехол и тряпочка для протирки
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный бинокль. Но упаковка почему-то была порвана


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