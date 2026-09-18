Top.Mail.Ru
Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.) - фото 1
Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.) - фото 2
Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
3x
  • Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.) - фото 1
  • Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.) - фото 2
  • Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 490 руб.  4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232432
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
3x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х5
Вес, г.
212

Описание товара Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.)

Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в лакированный корпус с позолоченными (18к) элементами. Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.



Теги товара: театральные

Отзывы о товаре Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
3x
Страна производитель
Китай
Описание
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в лакированный корпус с позолоченными (18к) элементами. Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.


Теги товара: театральные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber БГЦ 3х25 B01 (белый с фокусир.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...