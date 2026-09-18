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Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой) купить с доставкой в Москве
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Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой)

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Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой) - фото 1
Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой) - фото 2
Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой) - фото 1
  • Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой) - фото 2
  • Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 690 руб.  4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232430
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой)

Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в лакированный корпус с позолоченными (18к) элементами. Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.



Теги товара: театральные

Отзывы о товаре Бинокль VEBER БГЦ 3*25 D01 (белый с цепочкой)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Театральный бинокль Veber Opera БГЦ 3x25 - не только изящный аксессуар, но и незаменимый помощник в наблюдениях театральных, цирковых, эстрадных представлений, верный спутник на экскурсиях. Классическая галилеевская оптическая схема с центральной внутренней фокусировкой, заключенная в лакированный корпус с позолоченными (18к) элементами. Трехкратное увеличение и широкое поле зрения позволят вам насладиться представлением даже с галерки.


Теги товара: театральные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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