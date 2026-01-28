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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой купить с доставкой в Москве
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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой

2 Отзывы
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Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой - фото 1
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой - фото 2
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой - фото 1
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой - фото 2
  • Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211074
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
200

Описание товара Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой

Бинокли Veber Opera предназначены специально для театров, в которых, как правило, царит полутьма. Качество оптики позволяет «видеть» биноклю даже в такой обстановке. Бинокль изготовлен из металла, имеет глянцевое покрытие под «Китайский лак» с контрастной и яркой золотой отделкой. Механизм центральной фокусировки позволяет в считанные секунды настроить резкость в окулярах.



Теги товара: театральные

Отзывы о товаре Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой

Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Яна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый, качественный театральный бинокль. Цепочка металлическая золотая - выглядит всё вместе изящно.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль сделан качественно, брала в подарок подруге - ей понравился.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокли Veber Opera предназначены специально для театров, в которых, как правило, царит полутьма. Качество оптики позволяет «видеть» биноклю даже в такой обстановке. Бинокль изготовлен из металла, имеет глянцевое покрытие под «Китайский лак» с контрастной и яркой золотой отделкой. Механизм центральной фокусировки позволяет в считанные секунды настроить резкость в окулярах.


Теги товара: театральные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Яна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый, качественный театральный бинокль. Цепочка металлическая золотая - выглядит всё вместе изящно.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль сделан качественно, брала в подарок подруге - ей понравился.


Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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