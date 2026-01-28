Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 211074
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
200
Описание товара Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой
Бинокли Veber Opera предназначены специально для театров, в которых, как правило, царит полутьма. Качество оптики позволяет «видеть» биноклю даже в такой обстановке. Бинокль изготовлен из металла, имеет глянцевое покрытие под «Китайский лак» с контрастной и яркой золотой отделкой. Механизм центральной фокусировки позволяет в считанные секунды настроить резкость в окулярах.
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Теги товара: театральные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
театральный
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Бинокли Veber Opera предназначены специально для театров, в которых, как правило, царит полутьма. Качество оптики позволяет «видеть» биноклю даже в такой обстановке. Бинокль изготовлен из металла, имеет глянцевое покрытие под «Китайский лак» с контрастной и яркой золотой отделкой. Механизм центральной фокусировки позволяет в считанные секунды настроить резкость в окулярах.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Теги товара: театральные
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый, качественный театральный бинокль. Цепочка металлическая золотая - выглядит всё вместе изящно.
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль сделан качественно, брала в подарок подруге - ей понравился.
Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 с цепочкой, черный/золотой
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый, качественный театральный бинокль. Цепочка металлическая золотая - выглядит всё вместе изящно.
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль сделан качественно, брала в подарок подруге - ей понравился.