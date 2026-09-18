Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 (0B36040) 4ТБ
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALE6L4 (0B36040) 4ТБ
Жесткий диск является устройством, которое удовлетворяет всем основным требованиям производителей серверов. Отличается функциональностью, доступностью и активностью в любой момент времени. Способен надежно передавать данные и обрабатывать информацию с минимальной задержкой. Объем накопителя составляет 4 ТБ, выдерживает сильные нагрузки и может успешно обслуживать большое количество рабочих мест в корпоративной сети. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам гарантирует высокую производительность работы сервера. Жесткий диск отличается хорошей скоростью работы и способен удачно адаптироваться к различным приложениям.
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Теги товара: 4 тб
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Теги товара: 4 тб
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