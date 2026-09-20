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Жесткий диск HDD Seagate Original SATA-III 12Tb (ST12000VE001) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate Original SATA-III 12Tb (ST12000VE001)

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Жесткий диск HDD Seagate Original SATA-III 12Tb (ST12000VE001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Seagate Original SATA-III 12Tb (ST12000VE001) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate Original SATA-III 12Tb (ST12000VE001) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate Original SATA-III 12Tb (ST12000VE001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508440
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х1
Вес, г.
600

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate Original SATA-III 12Tb (ST12000VE001)

Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 12000 Гб Поддержка секторов размером 4 Кб: есть Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 256 Мб Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2000000 ч Потребляемая мощность: 6.9 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 1.2 Вт Габариты и вес: Высота: 26.11 мм



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate Original SATA-III 12Tb (ST12000VE001)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 12000 Гб Поддержка секторов размером 4 Кб: есть Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 256 Мб Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2000000 ч Потребляемая мощность: 6.9 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 1.2 Вт Габариты и вес: Высота: 26.11 мм


Теги товара: 12 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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