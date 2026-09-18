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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TAL5204 (0B36047) 6ТБ купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TAL5204 (0B36047) 6ТБ

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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TAL5204 (0B36047) 6ТБ - фото 1
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TAL5204 (0B36047) 6ТБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TAL5204 (0B36047) 6ТБ - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TAL5204 (0B36047) 6ТБ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 206186
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Характеристики

Бренд
HGST
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
716

Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TAL5204 (0B36047) 6ТБ

Жесткий диск емкостью 6 Tб предназначен для использования в серверных системах. Диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS 12Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TAL5204 (0B36047) 6ТБ




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Характеристики
Бренд
HGST
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Япония
Описание
Жесткий диск емкостью 6 Tб предназначен для использования в серверных системах. Диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS 12Gb/s и скоростью вращения 7200rpm.


Теги товара: 6 тб
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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