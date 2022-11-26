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Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX)

3 Отзывы
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Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 2
Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 3
Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 4
Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 5
Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
  • Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 40675
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX)

Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 1TB (WD10EZEX); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 1 Тб; Скорость последовательного чтения: 150 Мб/с; Скорость последовательной записи: 150 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SATA III



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX)

26.11.2022
Андрей

Достоинства:
Хороший хард на 1тб. Работает тихо пока что. Беру такой уже второй раз, в другой комп.

Недостатки:
Цена, наверное. Но ничего не поделать. Ситуация такая в мире(

Комментарий:
В пвз заказ выдали в пугающем виде. Хард просто в родном запаянном пакете и поперёк пару слоёв пупырки, которая не закрывает почти ничего, только середину. С учётом, что диск везли в таком виде - закрались небольшие опасения. При вскрытии же диск оказался без повреждений. Никаких царапок, потертостей, даже на контактах нет следов, что включался(было одно включение, видимо на заводе для теста).
19.11.2022
Александр

Достоинства:
Стандартный терабайтный жесткий диск WD Blue (7200 об). Надежный и в меру быстрый.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
После покупки необходимо настроить том (3 клика), так что не пугайтесь если не отображается сразу, это говорит лишь о том что он полностью новенький)
23.12.2020
Алексей

Достоинства:
Прежде всего надежность от известного производителя. Что еще нужно для работы - вставил и забыл. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин - что является неплохим показателем в работе HDD, новенький диск отлично вписался в мою новую сборку ПК.

Недостатки:
Учитывая цену HDD недостатков не вижу! Ну конечно хочется всегда подешевле))

Комментарий:
Жестким диском WD SATA Blue 1TB полностью доволен! Подключается он по SATA III, имеет скорость 7200 об/мин и достаточную емкость для хранения файлов. Рекомендую к покупке.



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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 1TB (WD10EZEX); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 1 Тб; Скорость последовательного чтения: 150 Мб/с; Скорость последовательной записи: 150 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SATA III


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.11.2022
Андрей

Достоинства:
Хороший хард на 1тб. Работает тихо пока что. Беру такой уже второй раз, в другой комп.

Недостатки:
Цена, наверное. Но ничего не поделать. Ситуация такая в мире(

Комментарий:
В пвз заказ выдали в пугающем виде. Хард просто в родном запаянном пакете и поперёк пару слоёв пупырки, которая не закрывает почти ничего, только середину. С учётом, что диск везли в таком виде - закрались небольшие опасения. При вскрытии же диск оказался без повреждений. Никаких царапок, потертостей, даже на контактах нет следов, что включался(было одно включение, видимо на заводе для теста).
19.11.2022
Александр

Достоинства:
Стандартный терабайтный жесткий диск WD Blue (7200 об). Надежный и в меру быстрый.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
После покупки необходимо настроить том (3 клика), так что не пугайтесь если не отображается сразу, это говорит лишь о том что он полностью новенький)
23.12.2020
Алексей

Достоинства:
Прежде всего надежность от известного производителя. Что еще нужно для работы - вставил и забыл. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин - что является неплохим показателем в работе HDD, новенький диск отлично вписался в мою новую сборку ПК.

Недостатки:
Учитывая цену HDD недостатков не вижу! Ну конечно хочется всегда подешевле))

Комментарий:
Жестким диском WD SATA Blue 1TB полностью доволен! Подключается он по SATA III, имеет скорость 7200 об/мин и достаточную емкость для хранения файлов. Рекомендую к покупке.


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