Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 40675
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX)
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 1TB (WD10EZEX); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 1 Тб; Скорость последовательного чтения: 150 Мб/с; Скорость последовательной записи: 150 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SATA III
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 1TB (WD10EZEX); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 1 Тб; Скорость последовательного чтения: 150 Мб/с; Скорость последовательной записи: 150 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SATA III
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Достоинства:
Хороший хард на 1тб. Работает тихо пока что. Беру такой уже второй раз, в другой комп.
Недостатки:
Цена, наверное. Но ничего не поделать. Ситуация такая в мире(
Комментарий:
В пвз заказ выдали в пугающем виде. Хард просто в родном запаянном пакете и поперёк пару слоёв пупырки, которая не закрывает почти ничего, только середину. С учётом, что диск везли в таком виде - закрались небольшие опасения. При вскрытии же диск оказался без повреждений. Никаких царапок, потертостей, даже на контактах нет следов, что включался(было одно включение, видимо на заводе для теста).
Достоинства:
Стандартный терабайтный жесткий диск WD Blue (7200 об). Надежный и в меру быстрый.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
После покупки необходимо настроить том (3 клика), так что не пугайтесь если не отображается сразу, это говорит лишь о том что он полностью новенький)
Достоинства:
Прежде всего надежность от известного производителя. Что еще нужно для работы - вставил и забыл. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин - что является неплохим показателем в работе HDD, новенький диск отлично вписался в мою новую сборку ПК.
Недостатки:
Учитывая цену HDD недостатков не вижу! Ну конечно хочется всегда подешевле))
Комментарий:
Жестким диском WD SATA Blue 1TB полностью доволен! Подключается он по SATA III, имеет скорость 7200 об/мин и достаточную емкость для хранения файлов. Рекомендую к покупке.
Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX)
Достоинства:
Хороший хард на 1тб. Работает тихо пока что. Беру такой уже второй раз, в другой комп.
Недостатки:
Цена, наверное. Но ничего не поделать. Ситуация такая в мире(
Комментарий:
В пвз заказ выдали в пугающем виде. Хард просто в родном запаянном пакете и поперёк пару слоёв пупырки, которая не закрывает почти ничего, только середину. С учётом, что диск везли в таком виде - закрались небольшие опасения. При вскрытии же диск оказался без повреждений. Никаких царапок, потертостей, даже на контактах нет следов, что включался(было одно включение, видимо на заводе для теста).
Достоинства:
Стандартный терабайтный жесткий диск WD Blue (7200 об). Надежный и в меру быстрый.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
После покупки необходимо настроить том (3 клика), так что не пугайтесь если не отображается сразу, это говорит лишь о том что он полностью новенький)
Достоинства:
Прежде всего надежность от известного производителя. Что еще нужно для работы - вставил и забыл. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин - что является неплохим показателем в работе HDD, новенький диск отлично вписался в мою новую сборку ПК.
Недостатки:
Учитывая цену HDD недостатков не вижу! Ну конечно хочется всегда подешевле))
Комментарий:
Жестким диском WD SATA Blue 1TB полностью доволен! Подключается он по SATA III, имеет скорость 7200 об/мин и достаточную емкость для хранения файлов. Рекомендую к покупке.