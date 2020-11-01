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Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX)

Артикул: 40675
Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD10EZEX Blue (7200rpm) 64Mb 3.5
3 460 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 40675
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWestern Digital
Тип товараЖесткий диск
Вес, кг0.44
Высота, см2.6
Длина, см14.7
Объем1 Тб
Объем буферной памяти64 Мб
Скорость вращения7200 об/мин
ТипHDD
Форм-фактор HDD, дюйм3.5
ИнтерфейсSATA III
Жесткий диск WD Original. Для настольного компьютера. Объем - 1000 Гб. Объем буферной памяти - 64 Мб. Форм-фактор HDD - 3.5 дюйма.


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Самовывоз невозможен
Жесткий диск WD SATA Blue 1TB (WD10EZEX) – стоимость товара 3460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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