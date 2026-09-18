Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258)
Описание товара Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC330 0B42258 емкостью 10TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 12 тб Теги товара: 10 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 12 тб
Теги товара: 10 тб
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Теги товара: 10 тб
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