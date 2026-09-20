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Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N)

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Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 1
Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 2
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Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 4
Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 5
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Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 7
Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 8
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Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 10
Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 5
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 6
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 7
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 8
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 9
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 10
  • Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498390
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
750

Описание товара Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N)

Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 4000 Гб Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 256 Мб Скорость последовательного чтения: 222 Мб/с Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2000000 ч Шифрование данных: нет Потребляемая мощность: 7.76 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 4.07 Вт Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Toshiba SATA3 4Tb (MG08ADA400N)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Описание
Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 4000 Гб Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 256 Мб Скорость последовательного чтения: 222 Мб/с Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 2000000 ч Шифрование данных: нет Потребляемая мощность: 7.76 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 4.07 Вт Габариты и вес: Высота: 26.1 мм.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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