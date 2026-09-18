Мясорубка Аксион М 32.04 Белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Максимальное время непрерывной работы
15
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 203204
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Максимальное время непрерывной работы
15
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
да
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, комплект насадок, документация, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
1.4
Описание товара Мясорубка Аксион М 32.04 Белый
Мясорубка Аксион М 32.04 Белый Компактная, мощная, эргономичная мясорубка. Легко справится с мясом любого качества, приготовит фарш любой консистенции от мелкозернистого до маленьких кусочков. Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , ручные , с овощерезкой , для шинковки , для колбас , металлические , тихие , компактные , с системой реверса , с защитой от перегрузки , немецкие
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Теги товара: для колбас, пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
230
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Максимальное время непрерывной работы
15
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
да
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Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, комплект насадок, документация, упаковка
Страна производитель
Россия
Мясорубка Аксион М 32.04 Белый Компактная, мощная, эргономичная мясорубка. Легко справится с мясом любого качества, приготовит фарш любой консистенции от мелкозернистого до маленьких кусочков. Смотрите также: Аксессуары к кухонным комбайнам , Аксессуары к мясорубкам , Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки , ручные , с овощерезкой , для шинковки , для колбас , металлические , тихие , компактные , с системой реверса , с защитой от перегрузки , немецкие
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
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