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Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черная

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Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черный - фото 1
Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черный - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черная
9 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
54х47х33
Вес, кг.
18.6

Описание товара Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черная

Любители выпечки оценят режим конвекции, позволяющий использовать микроволновую печь как традиционный духовой шкаф. Доступны автоматические и комбинированные режимы приготовления блюд. Функция блокировки панели управления убережет от небезопасного взаимодействия ребенка с электроприбором.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черная




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Любители выпечки оценят режим конвекции, позволяющий использовать микроволновую печь как традиционный духовой шкаф. Доступны автоматические и комбинированные режимы приготовления блюд. Функция блокировки панели управления убережет от небезопасного взаимодействия ребенка с электроприбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 25MWC-991T/B черная - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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