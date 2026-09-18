Бинокль Pentax UP 10x21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 201586
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х11
Вес, г.
500
Описание товара Бинокль Pentax UP 10x21
В эту группу входят самые компактные и доступные по цене бинокли на основе porro-призмы. Они прекрасно подойдут для различных задач — от просмотра спортивных состязаний, до наблюдения за животными в дикой природе.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
В эту группу входят самые компактные и доступные по цене бинокли на основе porro-призмы. Они прекрасно подойдут для различных задач — от просмотра спортивных состязаний, до наблюдения за животными в дикой природе.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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