Top.Mail.Ru
Бинокль Pentax UP 10x21 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Pentax UP 10x21

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Pentax UP 10x21 - фото 1
Бинокль Pentax UP 10x21 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
10x
  • Бинокль Pentax UP 10x21 - фото 1
  • Бинокль Pentax UP 10x21 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201586
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pentax
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х11
Вес, г.
500

Описание товара Бинокль Pentax UP 10x21

В эту группу входят самые компактные и доступные по цене бинокли на основе porro-призмы. Они прекрасно подойдут для различных задач — от просмотра спортивных состязаний, до наблюдения за животными в дикой природе.

Отзывы о товаре Бинокль Pentax UP 10x21




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pentax
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
В эту группу входят самые компактные и доступные по цене бинокли на основе porro-призмы. Они прекрасно подойдут для различных задач — от просмотра спортивных состязаний, до наблюдения за животными в дикой природе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Pentax UP 10x21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...