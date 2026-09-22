Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный

Описание

Бинокль тепловизионный Veber NVB 070TD – современный многофункциональный прибор, сочетающий в себе тепловизор и прибор ночного видения с ИК-подсветкой. Он позволяет вести наблюдения в условиях полной темноты, тумана, задымления или в густой растительности, что делает бинокль незаменимым инструментом для охоты, спасательных работ и обеспечения безопасности на охраняемых объектах.Особенности:Гибридная оптическая система: комбинация канала ночного видения и тепловизионного каналаЦифровое увеличение до 3,5х4 режима отображения: цифровое, тепловизор, ночное видение, "тепловизор + ночное видение" для одновременной демонстрации с двух каналовВстроенная ИК-подсветка (940 нм) с 3 уровнями мощностиВысокая чувствительность тепловизора NETD ≤ 40 мК при 25°CЗапись видео в формате MOV непосредственно на карту microSDДо 6 часов непрерывной работы от одного аккумулятора (с выключенной ИК-подсветкой)Кронштейны, шрауд и эластичное оголовье для крепления на шлемГибридная оптическая системаБинокль имеет два объектива – один отвечает за тепловизионный канал, второй – за канал ночного видения. Каждый объектив имеет собственное кольцо фокусировки для независимой настройки резкости. В режиме «тепловизор+ночное видение» на экран прибора транслируется сразу две картинки с разных объективов.Прибор позволяет распознавать объекты на расстоянии 100 метров как в режиме ночного видения, так и в режиме тепловизора.ТепловизорВ тепловизоре используется неохлаждаемый микроболометр с показателем NETD ≤ 40 мК при 25°C – такая чувствительность позволяет улавливать даже самые малые перепады температур и обеспечивает четкое, детализированное изображение.4 цветовых режима отображения позволяют пользователю выбрать наиболее комфортный вариант.Угол обзора тепловизора составляет 11,7° по горизонтали и 8,8° по вертикали.Прибор ночного виденияВстроенная ИК-подсветка с длиной волны 940 нм имеет 3 уровня мощности для работы в условиях разной освещенности, включая абсолютную темноту. В меню устройства можно установить желаемый цвет изображения – зеленый, красный или монохром.Угловое поле зрения бинокля – 22°, что позволяет охватывать большой участок местности.Высокое качество картинкиCMOS 1/2" передает изображение с объективов на AMOLED-дисплей с разрешением 240x536 пикселей. В зависимости от условий и поставленных задач, пользователь может выбрать один из 4 режимов отображения: полноцветную картинку, ночное видение, тепловизор или сочетание тепловизора и ночного видения. В последнем случае на экран транслируется одновременно две картинки.4 уровня яркости и настраиваемая частота дисплея 50 или 60 Гц помогают снизить нагрузку на глаза. В любом из этих режимов картинка остается плавной, без задержек и размытия движущихся объектов.Запись видеоУстройство позволяет вести съемку наблюдаемой обстановки во всех режимах работы. Видео записывается в разрешении 1856x848 @30 1/c и сохраняется на карту памяти microSD (входит в комплект). Просматривать записанные материалы можно на самом устройстве, используя кнопки навигации.Цифровое увеличениеБинокль NVB 070TD имеет цифровое увеличение до 3,5х – оно настраивается нажатием соответствующей кнопки на корпусе и меняется с шагом 1х. Цифровой зум доступен во всех режимах работы прибора.Длительное время работыБинокль ночного видения Veber NVB 070TD отличается длительным временем работы – до 6 часов (с выключенной ИК-подсветкой) от одного заряда. Питается он от сменного перезаряжаемого аккумулятора 18650, также может использоваться внешнее питание =5В, для этого прибор имеет порт USB Type-C.Для экономии заряда можно установить время автоматического выключения через 3, 5 или 10 минут.Удобное управлениеУправлять прибором Veber NVB 070TD можно как физическими кнопками, расположенными на корпусе бинокля таким образом, чтобы пользователь мог переключать режимы, запускать и останавливать видео, не меняя положения рук. Также возможно управление с помощью комплектного пульта дистанционного управления.Эргономичная конструкцияКорпус бинокля выполнен из ударопрочного полимера, имеет компактный размер (140x75x58 мм) и небольшой вес (350 г без батареи). Уровень влагозащищенности IP44 – прибор защищен от пыли, песка и брызг воды.Резиновый полужесткий наглазник прилегает к лицу и защищает от боковой засветки.Установка на шлем и хранениеК биноклю прилагается два аксессуара для крепления на шлем – кронштейн со шраудом и эластичное регулируемое оголовье с монтажным кронштейном.Кейс из плотного мягкого материала обеспечивает сохранность и безопасность прибора во время хранения и транспортировки.