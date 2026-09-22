Top.Mail.Ru
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 1
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 2
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 3
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 4
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 5
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 6
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 7
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 8
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 9
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 10
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 11
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 12
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Назначение
для установки на шлем
Диаметр объектива
15
Увеличение
3.5x
Цвет корпуса
серый
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 1
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 2
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 3
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 4
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 5
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 6
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 7
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 8
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 9
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 10
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 11
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 12
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732591
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Материал корпуса
пластик
Назначение
для установки на шлем
Диаметр объектива
15
Увеличение
3.5x
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный

Бинокль тепловизионный Veber NVB 070TD – современный многофункциональный прибор, сочетающий в себе тепловизор и прибор ночного видения с ИК-подсветкой. Он позволяет вести наблюдения в условиях полной темноты, тумана, задымления или в густой растительности, что делает бинокль незаменимым инструментом для охоты, спасательных работ и обеспечения безопасности на охраняемых объектах.

Особенности:
Гибридная оптическая система: комбинация канала ночного видения и тепловизионного канала
Цифровое увеличение до 3,5х
4 режима отображения: цифровое, тепловизор, ночное видение, "тепловизор + ночное видение" для одновременной демонстрации с двух каналов
Встроенная ИК-подсветка (940 нм) с 3 уровнями мощности
Высокая чувствительность тепловизора NETD ≤ 40 мК при 25°C
Запись видео в формате MOV непосредственно на карту microSD
До 6 часов непрерывной работы от одного аккумулятора (с выключенной ИК-подсветкой)
Кронштейны, шрауд и эластичное оголовье для крепления на шлем
Гибридная оптическая система
Бинокль имеет два объектива – один отвечает за тепловизионный канал, второй – за канал ночного видения. Каждый объектив имеет собственное кольцо фокусировки для независимой настройки резкости. В режиме «тепловизор+ночное видение» на экран прибора транслируется сразу две картинки с разных объективов.

Прибор позволяет распознавать объекты на расстоянии 100 метров как в режиме ночного видения, так и в режиме тепловизора.

Тепловизор
В тепловизоре используется неохлаждаемый микроболометр с показателем NETD ≤ 40 мК при 25°C – такая чувствительность позволяет улавливать даже самые малые перепады температур и обеспечивает четкое, детализированное изображение.

4 цветовых режима отображения позволяют пользователю выбрать наиболее комфортный вариант.

Угол обзора тепловизора составляет 11,7° по горизонтали и 8,8° по вертикали.

Прибор ночного видения
Встроенная ИК-подсветка с длиной волны 940 нм имеет 3 уровня мощности для работы в условиях разной освещенности, включая абсолютную темноту. В меню устройства можно установить желаемый цвет изображения – зеленый, красный или монохром.

Угловое поле зрения бинокля – 22°, что позволяет охватывать большой участок местности.

Высокое качество картинки
CMOS 1/2" передает изображение с объективов на AMOLED-дисплей с разрешением 240x536 пикселей. В зависимости от условий и поставленных задач, пользователь может выбрать один из 4 режимов отображения: полноцветную картинку, ночное видение, тепловизор или сочетание тепловизора и ночного видения. В последнем случае на экран транслируется одновременно две картинки.

4 уровня яркости и настраиваемая частота дисплея 50 или 60 Гц помогают снизить нагрузку на глаза. В любом из этих режимов картинка остается плавной, без задержек и размытия движущихся объектов.

Запись видео
Устройство позволяет вести съемку наблюдаемой обстановки во всех режимах работы. Видео записывается в разрешении 1856x848 @30 1/c и сохраняется на карту памяти microSD (входит в комплект). Просматривать записанные материалы можно на самом устройстве, используя кнопки навигации.

Цифровое увеличение
Бинокль NVB 070TD имеет цифровое увеличение до 3,5х – оно настраивается нажатием соответствующей кнопки на корпусе и меняется с шагом 1х. Цифровой зум доступен во всех режимах работы прибора.

Длительное время работы
Бинокль ночного видения Veber NVB 070TD отличается длительным временем работы – до 6 часов (с выключенной ИК-подсветкой) от одного заряда. Питается он от сменного перезаряжаемого аккумулятора 18650, также может использоваться внешнее питание =5В, для этого прибор имеет порт USB Type-C.

Для экономии заряда можно установить время автоматического выключения через 3, 5 или 10 минут.

Удобное управление
Управлять прибором Veber NVB 070TD можно как физическими кнопками, расположенными на корпусе бинокля таким образом, чтобы пользователь мог переключать режимы, запускать и останавливать видео, не меняя положения рук. Также возможно управление с помощью комплектного пульта дистанционного управления.

Эргономичная конструкция
Корпус бинокля выполнен из ударопрочного полимера, имеет компактный размер (140x75x58 мм) и небольшой вес (350 г без батареи). Уровень влагозащищенности IP44 – прибор защищен от пыли, песка и брызг воды.

Резиновый полужесткий наглазник прилегает к лицу и защищает от боковой засветки.

Установка на шлем и хранение
К биноклю прилагается два аксессуара для крепления на шлем – кронштейн со шраудом и эластичное регулируемое оголовье с монтажным кронштейном.

Кейс из плотного мягкого материала обеспечивает сохранность и безопасность прибора во время хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Материал корпуса
пластик
Назначение
для установки на шлем
Диаметр объектива
15
Увеличение
3.5x
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль тепловизионный Veber NVB 070TD – современный многофункциональный прибор, сочетающий в себе тепловизор и прибор ночного видения с ИК-подсветкой. Он позволяет вести наблюдения в условиях полной темноты, тумана, задымления или в густой растительности, что делает бинокль незаменимым инструментом для охоты, спасательных работ и обеспечения безопасности на охраняемых объектах.

Особенности:
Гибридная оптическая система: комбинация канала ночного видения и тепловизионного канала
Цифровое увеличение до 3,5х
4 режима отображения: цифровое, тепловизор, ночное видение, "тепловизор + ночное видение" для одновременной демонстрации с двух каналов
Встроенная ИК-подсветка (940 нм) с 3 уровнями мощности
Высокая чувствительность тепловизора NETD ≤ 40 мК при 25°C
Запись видео в формате MOV непосредственно на карту microSD
До 6 часов непрерывной работы от одного аккумулятора (с выключенной ИК-подсветкой)
Кронштейны, шрауд и эластичное оголовье для крепления на шлем
Гибридная оптическая система
Бинокль имеет два объектива – один отвечает за тепловизионный канал, второй – за канал ночного видения. Каждый объектив имеет собственное кольцо фокусировки для независимой настройки резкости. В режиме «тепловизор+ночное видение» на экран прибора транслируется сразу две картинки с разных объективов.

Прибор позволяет распознавать объекты на расстоянии 100 метров как в режиме ночного видения, так и в режиме тепловизора.

Тепловизор
В тепловизоре используется неохлаждаемый микроболометр с показателем NETD ≤ 40 мК при 25°C – такая чувствительность позволяет улавливать даже самые малые перепады температур и обеспечивает четкое, детализированное изображение.

4 цветовых режима отображения позволяют пользователю выбрать наиболее комфортный вариант.

Угол обзора тепловизора составляет 11,7° по горизонтали и 8,8° по вертикали.

Прибор ночного видения
Встроенная ИК-подсветка с длиной волны 940 нм имеет 3 уровня мощности для работы в условиях разной освещенности, включая абсолютную темноту. В меню устройства можно установить желаемый цвет изображения – зеленый, красный или монохром.

Угловое поле зрения бинокля – 22°, что позволяет охватывать большой участок местности.

Высокое качество картинки
CMOS 1/2" передает изображение с объективов на AMOLED-дисплей с разрешением 240x536 пикселей. В зависимости от условий и поставленных задач, пользователь может выбрать один из 4 режимов отображения: полноцветную картинку, ночное видение, тепловизор или сочетание тепловизора и ночного видения. В последнем случае на экран транслируется одновременно две картинки.

4 уровня яркости и настраиваемая частота дисплея 50 или 60 Гц помогают снизить нагрузку на глаза. В любом из этих режимов картинка остается плавной, без задержек и размытия движущихся объектов.

Запись видео
Устройство позволяет вести съемку наблюдаемой обстановки во всех режимах работы. Видео записывается в разрешении 1856x848 @30 1/c и сохраняется на карту памяти microSD (входит в комплект). Просматривать записанные материалы можно на самом устройстве, используя кнопки навигации.

Цифровое увеличение
Бинокль NVB 070TD имеет цифровое увеличение до 3,5х – оно настраивается нажатием соответствующей кнопки на корпусе и меняется с шагом 1х. Цифровой зум доступен во всех режимах работы прибора.

Длительное время работы
Бинокль ночного видения Veber NVB 070TD отличается длительным временем работы – до 6 часов (с выключенной ИК-подсветкой) от одного заряда. Питается он от сменного перезаряжаемого аккумулятора 18650, также может использоваться внешнее питание =5В, для этого прибор имеет порт USB Type-C.

Для экономии заряда можно установить время автоматического выключения через 3, 5 или 10 минут.

Удобное управление
Управлять прибором Veber NVB 070TD можно как физическими кнопками, расположенными на корпусе бинокля таким образом, чтобы пользователь мог переключать режимы, запускать и останавливать видео, не меняя положения рук. Также возможно управление с помощью комплектного пульта дистанционного управления.

Эргономичная конструкция
Корпус бинокля выполнен из ударопрочного полимера, имеет компактный размер (140x75x58 мм) и небольшой вес (350 г без батареи). Уровень влагозащищенности IP44 – прибор защищен от пыли, песка и брызг воды.

Резиновый полужесткий наглазник прилегает к лицу и защищает от боковой засветки.

Установка на шлем и хранение
К биноклю прилагается два аксессуара для крепления на шлем – кронштейн со шраудом и эластичное регулируемое оголовье с монтажным кронштейном.

Кейс из плотного мягкого материала обеспечивает сохранность и безопасность прибора во время хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...