Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Назначение
для установки на шлем
Диаметр объектива
15
Увеличение
3.5x
Цвет корпуса
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732591
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Назначение
для установки на шлем
Диаметр объектива
15
Увеличение
3.5x
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 070TD цифровой/тепловизионный
Особенности:
Гибридная оптическая система: комбинация канала ночного видения и тепловизионного канала
Цифровое увеличение до 3,5х
4 режима отображения: цифровое, тепловизор, ночное видение, "тепловизор + ночное видение" для одновременной демонстрации с двух каналов
Встроенная ИК-подсветка (940 нм) с 3 уровнями мощности
Высокая чувствительность тепловизора NETD ≤ 40 мК при 25°C
Запись видео в формате MOV непосредственно на карту microSD
До 6 часов непрерывной работы от одного аккумулятора (с выключенной ИК-подсветкой)
Кронштейны, шрауд и эластичное оголовье для крепления на шлем
Гибридная оптическая система
Бинокль имеет два объектива – один отвечает за тепловизионный канал, второй – за канал ночного видения. Каждый объектив имеет собственное кольцо фокусировки для независимой настройки резкости. В режиме «тепловизор+ночное видение» на экран прибора транслируется сразу две картинки с разных объективов.
Прибор позволяет распознавать объекты на расстоянии 100 метров как в режиме ночного видения, так и в режиме тепловизора.
Тепловизор
В тепловизоре используется неохлаждаемый микроболометр с показателем NETD ≤ 40 мК при 25°C – такая чувствительность позволяет улавливать даже самые малые перепады температур и обеспечивает четкое, детализированное изображение.
4 цветовых режима отображения позволяют пользователю выбрать наиболее комфортный вариант.
Угол обзора тепловизора составляет 11,7° по горизонтали и 8,8° по вертикали.
Прибор ночного видения
Встроенная ИК-подсветка с длиной волны 940 нм имеет 3 уровня мощности для работы в условиях разной освещенности, включая абсолютную темноту. В меню устройства можно установить желаемый цвет изображения – зеленый, красный или монохром.
Угловое поле зрения бинокля – 22°, что позволяет охватывать большой участок местности.
Высокое качество картинки
CMOS 1/2" передает изображение с объективов на AMOLED-дисплей с разрешением 240x536 пикселей. В зависимости от условий и поставленных задач, пользователь может выбрать один из 4 режимов отображения: полноцветную картинку, ночное видение, тепловизор или сочетание тепловизора и ночного видения. В последнем случае на экран транслируется одновременно две картинки.
4 уровня яркости и настраиваемая частота дисплея 50 или 60 Гц помогают снизить нагрузку на глаза. В любом из этих режимов картинка остается плавной, без задержек и размытия движущихся объектов.
Запись видео
Устройство позволяет вести съемку наблюдаемой обстановки во всех режимах работы. Видео записывается в разрешении 1856x848 @30 1/c и сохраняется на карту памяти microSD (входит в комплект). Просматривать записанные материалы можно на самом устройстве, используя кнопки навигации.
Цифровое увеличение
Бинокль NVB 070TD имеет цифровое увеличение до 3,5х – оно настраивается нажатием соответствующей кнопки на корпусе и меняется с шагом 1х. Цифровой зум доступен во всех режимах работы прибора.
Длительное время работы
Бинокль ночного видения Veber NVB 070TD отличается длительным временем работы – до 6 часов (с выключенной ИК-подсветкой) от одного заряда. Питается он от сменного перезаряжаемого аккумулятора 18650, также может использоваться внешнее питание =5В, для этого прибор имеет порт USB Type-C.
Для экономии заряда можно установить время автоматического выключения через 3, 5 или 10 минут.
Удобное управление
Управлять прибором Veber NVB 070TD можно как физическими кнопками, расположенными на корпусе бинокля таким образом, чтобы пользователь мог переключать режимы, запускать и останавливать видео, не меняя положения рук. Также возможно управление с помощью комплектного пульта дистанционного управления.
Эргономичная конструкция
Корпус бинокля выполнен из ударопрочного полимера, имеет компактный размер (140x75x58 мм) и небольшой вес (350 г без батареи). Уровень влагозащищенности IP44 – прибор защищен от пыли, песка и брызг воды.
Резиновый полужесткий наглазник прилегает к лицу и защищает от боковой засветки.
Установка на шлем и хранение
К биноклю прилагается два аксессуара для крепления на шлем – кронштейн со шраудом и эластичное регулируемое оголовье с монтажным кронштейном.
Кейс из плотного мягкого материала обеспечивает сохранность и безопасность прибора во время хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Назначение
для установки на шлем
Диаметр объектива
15
Увеличение
3.5x
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Особенности:
Гибридная оптическая система: комбинация канала ночного видения и тепловизионного канала
Цифровое увеличение до 3,5х
4 режима отображения: цифровое, тепловизор, ночное видение, "тепловизор + ночное видение" для одновременной демонстрации с двух каналов
Встроенная ИК-подсветка (940 нм) с 3 уровнями мощности
Высокая чувствительность тепловизора NETD ≤ 40 мК при 25°C
Запись видео в формате MOV непосредственно на карту microSD
До 6 часов непрерывной работы от одного аккумулятора (с выключенной ИК-подсветкой)
Кронштейны, шрауд и эластичное оголовье для крепления на шлем
Гибридная оптическая система
Бинокль имеет два объектива – один отвечает за тепловизионный канал, второй – за канал ночного видения. Каждый объектив имеет собственное кольцо фокусировки для независимой настройки резкости. В режиме «тепловизор+ночное видение» на экран прибора транслируется сразу две картинки с разных объективов.
Прибор позволяет распознавать объекты на расстоянии 100 метров как в режиме ночного видения, так и в режиме тепловизора.
Тепловизор
В тепловизоре используется неохлаждаемый микроболометр с показателем NETD ≤ 40 мК при 25°C – такая чувствительность позволяет улавливать даже самые малые перепады температур и обеспечивает четкое, детализированное изображение.
4 цветовых режима отображения позволяют пользователю выбрать наиболее комфортный вариант.
Угол обзора тепловизора составляет 11,7° по горизонтали и 8,8° по вертикали.
Прибор ночного видения
Встроенная ИК-подсветка с длиной волны 940 нм имеет 3 уровня мощности для работы в условиях разной освещенности, включая абсолютную темноту. В меню устройства можно установить желаемый цвет изображения – зеленый, красный или монохром.
Угловое поле зрения бинокля – 22°, что позволяет охватывать большой участок местности.
Высокое качество картинки
CMOS 1/2" передает изображение с объективов на AMOLED-дисплей с разрешением 240x536 пикселей. В зависимости от условий и поставленных задач, пользователь может выбрать один из 4 режимов отображения: полноцветную картинку, ночное видение, тепловизор или сочетание тепловизора и ночного видения. В последнем случае на экран транслируется одновременно две картинки.
4 уровня яркости и настраиваемая частота дисплея 50 или 60 Гц помогают снизить нагрузку на глаза. В любом из этих режимов картинка остается плавной, без задержек и размытия движущихся объектов.
Запись видео
Устройство позволяет вести съемку наблюдаемой обстановки во всех режимах работы. Видео записывается в разрешении 1856x848 @30 1/c и сохраняется на карту памяти microSD (входит в комплект). Просматривать записанные материалы можно на самом устройстве, используя кнопки навигации.
Цифровое увеличение
Бинокль NVB 070TD имеет цифровое увеличение до 3,5х – оно настраивается нажатием соответствующей кнопки на корпусе и меняется с шагом 1х. Цифровой зум доступен во всех режимах работы прибора.
Длительное время работы
Бинокль ночного видения Veber NVB 070TD отличается длительным временем работы – до 6 часов (с выключенной ИК-подсветкой) от одного заряда. Питается он от сменного перезаряжаемого аккумулятора 18650, также может использоваться внешнее питание =5В, для этого прибор имеет порт USB Type-C.
Для экономии заряда можно установить время автоматического выключения через 3, 5 или 10 минут.
Удобное управление
Управлять прибором Veber NVB 070TD можно как физическими кнопками, расположенными на корпусе бинокля таким образом, чтобы пользователь мог переключать режимы, запускать и останавливать видео, не меняя положения рук. Также возможно управление с помощью комплектного пульта дистанционного управления.
Эргономичная конструкция
Корпус бинокля выполнен из ударопрочного полимера, имеет компактный размер (140x75x58 мм) и небольшой вес (350 г без батареи). Уровень влагозащищенности IP44 – прибор защищен от пыли, песка и брызг воды.
Резиновый полужесткий наглазник прилегает к лицу и защищает от боковой засветки.
Установка на шлем и хранение
К биноклю прилагается два аксессуара для крепления на шлем – кронштейн со шраудом и эластичное регулируемое оголовье с монтажным кронштейном.
Кейс из плотного мягкого материала обеспечивает сохранность и безопасность прибора во время хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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