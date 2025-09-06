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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
56–76
Увеличение
10x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
33 190 руб.
42 570
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 329896
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Описание товара Бинокль Veber 10x42 RFS1000 с лазерным дальномером
Бинокль Veber 10x42 RFS1000 - туристический бинокль в обрезиненном влагозащищенном корпусе, с увеличением 10х и встроенным лазерным дальномером. Лазерный излучатель формирует невидимый, безопасный для зрения луч, при помощи которого дальномер определит с высокой точностью (±1 метр) дистанцию от 5 до 1000 метров и скорость до 300 км/ч. Бинокль позволяет вести наблюдение, а также замерять дальность, высоту и скорость движения наблюдаемых объектов. Подойдет для охотников, туристов, рыбаков, натуралистов и тех, кто не только любит просто обозревать окружающую среду, но и выбирать и строить маршрут, оценивать свои силы при достижении цели.
Видеообзор на Бинокль Veber 10x42 RFS1000 с лазерным дальномером
Отзывы о товаре Бинокль Veber 10x42 RFS1000 с лазерным дальномером
Источник: Яндекс Маркет
Григорий Н.
Достоинства:
Комментарий:
вполне приличный прибор. Чехол можно было и по просторней сшить.
Источник: Яндекс Маркет
Никита Л.
Достоинства:
Комментарий:
Достойная оптика. В этом бюджете-лучшее, что можно взять. Замеры дальности в заявленных допусках погрешности. Оптика светлая. Удобная подстройка каждой трубки под индивидуальные диоптрии. Огрехи бюджета-все крышки оптики отдельно и потеряются при активном использовании, но, это компенсируется футляром (можно их и не использовать). Неопреновый шейный ремень весьма комфортен. В целом, очень доволен изделием. Не ожидал. Спасибо. Продавец всё упаковал надёжно. Доставка быстрая. Рекомендую.
Бинокль Veber 10x42 RFS1000 - туристический бинокль в обрезиненном влагозащищенном корпусе, с увеличением 10х и встроенным лазерным дальномером. Лазерный излучатель формирует невидимый, безопасный для зрения луч, при помощи которого дальномер определит с высокой точностью (±1 метр) дистанцию от 5 до 1000 метров и скорость до 300 км/ч. Бинокль позволяет вести наблюдение, а также замерять дальность, высоту и скорость движения наблюдаемых объектов. Подойдет для охотников, туристов, рыбаков, натуралистов и тех, кто не только любит просто обозревать окружающую среду, но и выбирать и строить маршрут, оценивать свои силы при достижении цели.
Видеообзор на Бинокль Veber 10x42 RFS1000 с лазерным дальномером
Комментарий:
вполне приличный прибор. Чехол можно было и по просторней сшить.
Источник: Яндекс Маркет
Никита Л.
Достоинства:
Комментарий:
Достойная оптика. В этом бюджете-лучшее, что можно взять. Замеры дальности в заявленных допусках погрешности. Оптика светлая. Удобная подстройка каждой трубки под индивидуальные диоптрии. Огрехи бюджета-все крышки оптики отдельно и потеряются при активном использовании, но, это компенсируется футляром (можно их и не использовать). Неопреновый шейный ремень весьма комфортен. В целом, очень доволен изделием. Не ожидал. Спасибо. Продавец всё упаковал надёжно. Доставка быстрая. Рекомендую.
Бинокль Veber 10x42 RFS1000 с лазерным дальномером - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber 10x42 RFS1000 с лазерным дальномером
Достоинства:
Комментарий:
вполне приличный прибор. Чехол можно было и по просторней сшить.
Достоинства:
Комментарий:
Достойная оптика. В этом бюджете-лучшее, что можно взять. Замеры дальности в заявленных допусках погрешности. Оптика светлая. Удобная подстройка каждой трубки под индивидуальные диоптрии. Огрехи бюджета-все крышки оптики отдельно и потеряются при активном использовании, но, это компенсируется футляром (можно их и не использовать). Неопреновый шейный ремень весьма комфортен. В целом, очень доволен изделием. Не ожидал. Спасибо. Продавец всё упаковал надёжно. Доставка быстрая. Рекомендую.