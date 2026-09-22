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Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой купить с доставкой в Москве
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Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой

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Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 1
Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 2
Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 3
Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 4
Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 5
Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 6
Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 7
Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 8
Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 9
Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
60-70 мм
Увеличение
6х–36х
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 1
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 2
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 3
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 4
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 5
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 6
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 7
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 8
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 9
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719075
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
60-70 мм
Увеличение
6х–36х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой

Цифровой бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO подходит для наблюдений как в дневное, так и в ночное время. Оптическое увеличение 6х и цифровое увеличение до 36х в сочетании с высокочувствительным сенсором CMOS обеспечивают четкую, детализированную картинку. Широкий угол обзора, встроенный дальномер и ИК-излучатель делают NVB 036 RF PRO отличным вариантом для дневной и ночной охоты, охраны территорий, проведения поисковых и спасательных работ. Уровень защиты от пыли и влаги IP65 позволяет использовать бинокль в неблагоприятных погодных условиях, включая проливной дождь.

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
60-70 мм
Увеличение
6х–36х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO подходит для наблюдений как в дневное, так и в ночное время. Оптическое увеличение 6х и цифровое увеличение до 36х в сочетании с высокочувствительным сенсором CMOS обеспечивают четкую, детализированную картинку. Широкий угол обзора, встроенный дальномер и ИК-излучатель делают NVB 036 RF PRO отличным вариантом для дневной и ночной охоты, охраны территорий, проведения поисковых и спасательных работ. Уровень защиты от пыли и влаги IP65 позволяет использовать бинокль в неблагоприятных погодных условиях, включая проливной дождь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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