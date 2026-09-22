Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
60-70 мм
Увеличение
6х–36х
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
60-70 мм
Увеличение
6х–36х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO цифровой
Цифровой бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO подходит для наблюдений как в дневное, так и в ночное время. Оптическое увеличение 6х и цифровое увеличение до 36х в сочетании с высокочувствительным сенсором CMOS обеспечивают четкую, детализированную картинку. Широкий угол обзора, встроенный дальномер и ИК-излучатель делают NVB 036 RF PRO отличным вариантом для дневной и ночной охоты, охраны территорий, проведения поисковых и спасательных работ. Уровень защиты от пыли и влаги IP65 позволяет использовать бинокль в неблагоприятных погодных условиях, включая проливной дождь.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
60-70 мм
Увеличение
6х–36х
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Цифровой бинокль ночного видения Veber NVB 036 RF PRO подходит для наблюдений как в дневное, так и в ночное время. Оптическое увеличение 6х и цифровое увеличение до 36х в сочетании с высокочувствительным сенсором CMOS обеспечивают четкую, детализированную картинку. Широкий угол обзора, встроенный дальномер и ИК-излучатель делают NVB 036 RF PRO отличным вариантом для дневной и ночной охоты, охраны территорий, проведения поисковых и спасательных работ. Уровень защиты от пыли и влаги IP65 позволяет использовать бинокль в неблагоприятных погодных условиях, включая проливной дождь.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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