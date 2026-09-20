Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой
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Характеристики
Описание товара Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM - цифровой бинокль с инфракрасным излучателем (ИК-подсветкой) и функциями видеосъемки, хранения и воспроизведения отснятых материалов, дополненный креплением на шлем. Базовое увеличение бинокля 1х может быть расширено до 3.5х за счет цифрового (1х.3.5х). С данным биноклем можно не только вести дневное (цветная картинка) и ночное (черно-белая, зеленая, красная картинка) визуальное наблюдение, но и снимать видео. Отснятый материал сохраняется на SD-карте памяти и его можно просматривать непосредственно на устройстве или вывести на монитор ПК. Бинокль ночного видения Veber NVB 090FHD с аксессуарами для монтажа на практически любом современном тактическом защитном шлеме подходит для различных применений, таких как аварийно–спасательные и поисковые операции, ночная охота, страйкбол и т.д. Данная модель позволяет вести наблюдение днем, в сумерках и даже в абсолютной темноте (с ИК-подсветкой, дальность до 100 м).
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