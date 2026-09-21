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Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером

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Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 1
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 2
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 3
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 4
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 5
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 6
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 7
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 8
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 9
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 10
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 11
Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 1
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 2
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 3
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 4
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 5
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 6
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 7
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 8
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 9
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 10
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 11
  • Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700574
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером

Бинокль Veber Winger 8x40 RFS1500 – это портативный прибор, объединяющий бинокль с 8-ми кратным увеличением и лазерный дальномер. Универсальное 8х увеличение позволяет пользователям четко видеть удаленные цели, сохраняя при этом широкое поле зрения. Благодаря своей многофункциональности и надежности, бинокль Veber Winger 8x40 RFS1500 станет добрым помощником для туристов, охотников, рыболовов, участников поисково-спасательных операций и любителей активного отдыха на природе.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Winger 8х40 RFS1500 с лазерным дальномером




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Winger 8x40 RFS1500 – это портативный прибор, объединяющий бинокль с 8-ми кратным увеличением и лазерный дальномер. Универсальное 8х увеличение позволяет пользователям четко видеть удаленные цели, сохраняя при этом широкое поле зрения. Благодаря своей многофункциональности и надежности, бинокль Veber Winger 8x40 RFS1500 станет добрым помощником для туристов, охотников, рыболовов, участников поисково-спасательных операций и любителей активного отдыха на природе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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