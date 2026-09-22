Top.Mail.Ru
Бинокль Б-8 7*40 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Б-8 7*40

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Б-8 7*40 - фото 1
Бинокль Б-8 7*40 - фото 2
Бинокль Б-8 7*40 - фото 3
Бинокль Б-8 7*40 - фото 4
Бинокль Б-8 7*40 - фото 5
Бинокль Б-8 7*40 - фото 6
Бинокль Б-8 7*40 - фото 7
Бинокль Б-8 7*40 - фото 8
Бинокль Б-8 7*40 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54-73 мм
Увеличение
7x
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль Б-8 7*40 - фото 1
  • Бинокль Б-8 7*40 - фото 2
  • Бинокль Б-8 7*40 - фото 3
  • Бинокль Б-8 7*40 - фото 4
  • Бинокль Б-8 7*40 - фото 5
  • Бинокль Б-8 7*40 - фото 6
  • Бинокль Б-8 7*40 - фото 7
  • Бинокль Б-8 7*40 - фото 8
  • Бинокль Б-8 7*40 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719073
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54-73 мм
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Бинокль Б-8 7*40

Бинокль Б-8 7*40 – классический полевой бинокль в современном исполнении с многослойным просветлением оптики и высокой светосилой. Прибор сочетает в себе ретро-стиль с кожаной отделкой корпуса и современные оптические технологии. Комплектуется надежным кожаным футляром для транспортировки. Этот прибор наследует проверенную временем эргономичную конструкцию, предназначенную для профессионального наблюдения за удалёнными объектами в самых суровых условиях. Высокая чёткость, яркость изображения и реалистичная цветопередача расширяют сферу его применения: бинокль идеален для наблюдения за наземными и воздушными объектами, проведения охоты, берегового мониторинга и орнитологии.

Отзывы о товаре Бинокль Б-8 7*40




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54-73 мм
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Б-8 7*40 – классический полевой бинокль в современном исполнении с многослойным просветлением оптики и высокой светосилой. Прибор сочетает в себе ретро-стиль с кожаной отделкой корпуса и современные оптические технологии. Комплектуется надежным кожаным футляром для транспортировки. Этот прибор наследует проверенную временем эргономичную конструкцию, предназначенную для профессионального наблюдения за удалёнными объектами в самых суровых условиях. Высокая чёткость, яркость изображения и реалистичная цветопередача расширяют сферу его применения: бинокль идеален для наблюдения за наземными и воздушными объектами, проведения охоты, берегового мониторинга и орнитологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Б-8 7*40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...