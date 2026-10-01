Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой
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Характеристики
Описание товара Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой
Veber Defence 10x50WP – полевой бинокль c 10-кратным увеличением и тактической измерительной сеткой в водонепроницаемым азотонаполненном обрезиненном корпусе для использования в любых погодных условиях. Veber Defence 10x50WP имеет широкое поле зрение, светосильную просветленную оптику, и позволяет рассматривать мельчайшие детали предметов на большом расстоянии даже в условиях ограниченной освещенности. Тактическая сетка бинокля позволяет определять расстояние до наблюдаемого объекта, если известны его размеры, или наоборот, узнать размеры объекта, если известно расстояние до него. Veber Defence 10x50WP может пригодиться охотникам, рыбакам, туристам, а также поисковикам, спасателям и другим людям, кому необходимо проводить наблюдения с большого расстояния и ориентироваться на местности.
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