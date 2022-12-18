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Термопот Kitfort КТ-2504 купить с доставкой в Москве
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Термопот Kitfort КТ-2504

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Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 1
Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 2
Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 3
Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 4
Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 5
Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 6
Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 7
Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 8
Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
2600
  • Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 1
  • Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 2
  • Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 3
  • Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 4
  • Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 5
  • Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 6
  • Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 7
  • Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 8
  • Термопот Kitfort КТ-2504 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193949
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
100 °С
Мощность, Вт
2600
Длина сетевого шнура
0.97
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х20
Вес, кг.
2.2

Описание товара Термопот Kitfort КТ-2504

Термопот Kitfort KT-2504 служит для моментальной подачи воды заданной температуры без предварительного подогрева и ожидания. Термопот не потребляет электричество в режиме простоя. Подогрев осуществляется проточно, подача воды начинается в течение примерно 5 секунд после нажатия кнопки – столько времени занимает нагрев до температуры кипения. В отличие от чайников, термопот не нагревает лишний объём воды, в результате чего значительно экономится электроэнергия. Экономия по сравнению с обычными чайниками до 50%. Возможности и функции: нагрев до 100 °С за 5 секунд 50% экономия электроэнергии непрерывная подача воды размер устройства: 238 х 150 х 302 мм

Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2504

18.12.2022
Анастасия

Достоинства:
Компактный, стильно смотрится, сразу наливает кипяток без ожидания, снаружи есть шкала уровня воды, входит 2,5 литра воды, которые удобно наливать из пятилитровой бутылки сверху, есть защита от перегрева чтобы не сгорел.

Недостатки:
Шкала уровня воды только с одно правой стороны, поэтому поставить можно его только одной левой стороной к чему-либо (холодильник, стена, свч например).

Комментарий:
Прекрасный прибор термопот kitfort it-2504, удобно им пользоваться, пожелал кипяточек попить - и он сразу в кружке, ждать не требуется. В связи с тем, что нагрев воды проточный, наливает кружку горячей воды как кофемашина - медленно и аккуратно, но это всего секунд 10 занимает по времени. Выглядит термопот прикольно, похож на небольшую кофемашину. Вообщем вещь нужная и полезная, а главное удобная и компактная, купили и я довольная. Заказала на котофото, сразу оплатила онлайн со скидками, и через день уже получила термопот в магазине котофото и пользуюсь.
11.09.2019
Анастасия

Достоинства:
Быстро греет воду. Стильный внешний вид.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Хороший термопот. Хорошо вписался в кухню. Безопасен для ребёнка. Для двоих идеальный вариант. Экономия электроэнергии на лицо, так как не кипятит всю воду. Мне нравиться.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
100 °С
Мощность, Вт
2600
Длина сетевого шнура
0.97
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Kitfort KT-2504 служит для моментальной подачи воды заданной температуры без предварительного подогрева и ожидания. Термопот не потребляет электричество в режиме простоя. Подогрев осуществляется проточно, подача воды начинается в течение примерно 5 секунд после нажатия кнопки – столько времени занимает нагрев до температуры кипения. В отличие от чайников, термопот не нагревает лишний объём воды, в результате чего значительно экономится электроэнергия. Экономия по сравнению с обычными чайниками до 50%. Возможности и функции: нагрев до 100 °С за 5 секунд 50% экономия электроэнергии непрерывная подача воды размер устройства: 238 х 150 х 302 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.12.2022
Анастасия

Достоинства:
Компактный, стильно смотрится, сразу наливает кипяток без ожидания, снаружи есть шкала уровня воды, входит 2,5 литра воды, которые удобно наливать из пятилитровой бутылки сверху, есть защита от перегрева чтобы не сгорел.

Недостатки:
Шкала уровня воды только с одно правой стороны, поэтому поставить можно его только одной левой стороной к чему-либо (холодильник, стена, свч например).

Комментарий:
Прекрасный прибор термопот kitfort it-2504, удобно им пользоваться, пожелал кипяточек попить - и он сразу в кружке, ждать не требуется. В связи с тем, что нагрев воды проточный, наливает кружку горячей воды как кофемашина - медленно и аккуратно, но это всего секунд 10 занимает по времени. Выглядит термопот прикольно, похож на небольшую кофемашину. Вообщем вещь нужная и полезная, а главное удобная и компактная, купили и я довольная. Заказала на котофото, сразу оплатила онлайн со скидками, и через день уже получила термопот в магазине котофото и пользуюсь.
11.09.2019
Анастасия

Достоинства:
Быстро греет воду. Стильный внешний вид.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Хороший термопот. Хорошо вписался в кухню. Безопасен для ребёнка. Для двоих идеальный вариант. Экономия электроэнергии на лицо, так как не кипятит всю воду. Мне нравиться.


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