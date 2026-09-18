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Термопот Panasonic NC-HU301PZTW купить с доставкой в Москве
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Термопот Panasonic NC-HU301PZTW

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Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 1
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 2
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 3
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 4
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 5
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 6
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 7
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1000
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 1
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 2
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 3
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 4
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 5
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 6
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 7
  • Термопот Panasonic NC-HU301PZTW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199703
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
80 / 90 / 98°C
Мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
1.33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
3.77

Описание товара Термопот Panasonic NC-HU301PZTW

Термопот Panasonic NC-HU301PZTW поможет не только вскипятить воду, но и заварить крепкий ароматный чай. Достаточно актировать одноименную опцию. Выбор подходящего среди 4 температурных режимов производится через кнопочную панель. Дисплей отобразит установленные параметры. Корпус из металла и пластика содержит прочную ручку, незаменимую во время переноски прибора. Колба термопота Panasonic NC-HU301PZTW выполнена из нержавеющей стали. Материал исключает вероятность быстрого остывания жидкости. Мерная шкала уведомит об остатке содержимого в 3-литровом резервуаре. Подачей необходимого объема воды займется электрический насос. Система блокировки не допустит образования ожогов под воздействием пара.

Отзывы о товаре Термопот Panasonic NC-HU301PZTW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
80 / 90 / 98°C
Мощность, Вт
1000
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.33
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW поможет не только вскипятить воду, но и заварить крепкий ароматный чай. Достаточно актировать одноименную опцию. Выбор подходящего среди 4 температурных режимов производится через кнопочную панель. Дисплей отобразит установленные параметры. Корпус из металла и пластика содержит прочную ручку, незаменимую во время переноски прибора. Колба термопота Panasonic NC-HU301PZTW выполнена из нержавеющей стали. Материал исключает вероятность быстрого остывания жидкости. Мерная шкала уведомит об остатке содержимого в 3-литровом резервуаре. Подачей необходимого объема воды займется электрический насос. Система блокировки не допустит образования ожогов под воздействием пара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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