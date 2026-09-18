Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый, серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199703
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Термопот Panasonic NC-HU301PZTW поможет не только вскипятить воду, но и заварить крепкий ароматный чай. Достаточно актировать одноименную опцию. Выбор подходящего среди 4 температурных режимов производится через кнопочную панель. Дисплей отобразит установленные параметры. Корпус из металла и пластика содержит прочную ручку, незаменимую во время переноски прибора.
Колба термопота Panasonic NC-HU301PZTW выполнена из нержавеющей стали. Материал исключает вероятность быстрого остывания жидкости. Мерная шкала уведомит об остатке содержимого в 3-литровом резервуаре. Подачей необходимого объема воды займется электрический насос. Система блокировки не допустит образования ожогов под воздействием пара.
Термопот Panasonic NC-HU301PZTW поможет не только вскипятить воду, но и заварить крепкий ароматный чай. Достаточно актировать одноименную опцию. Выбор подходящего среди 4 температурных режимов производится через кнопочную панель. Дисплей отобразит установленные параметры. Корпус из металла и пластика содержит прочную ручку, незаменимую во время переноски прибора.
Колба термопота Panasonic NC-HU301PZTW выполнена из нержавеющей стали. Материал исключает вероятность быстрого остывания жидкости. Мерная шкала уведомит об остатке содержимого в 3-литровом резервуаре. Подачей необходимого объема воды займется электрический насос. Система блокировки не допустит образования ожогов под воздействием пара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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