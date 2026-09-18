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Термопот Panasonic NC-DG3000WTS купить с доставкой в Москве
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Термопот Panasonic NC-DG3000WTS

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Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 1
Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 2
Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 3
Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 4
Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 5
Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 6
Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 7
Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 8
Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
700
  • Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 1
  • Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 2
  • Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 3
  • Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 4
  • Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 5
  • Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 6
  • Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 7
  • Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 8
  • Термопот Panasonic NC-DG3000WTS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292717
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
70/80/90/98*С
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
1.6

Описание товара Термопот Panasonic NC-DG3000WTS

Объем 3 л; мощность 700 Вт; режим подачи воды: помповый, электрический; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса пластик; терморегулятор; таймер.

Отзывы о товаре Термопот Panasonic NC-DG3000WTS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
70/80/90/98*С
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
1
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Страна производитель
Китай
Описание
Объем 3 л; мощность 700 Вт; режим подачи воды: помповый, электрический; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса пластик; терморегулятор; таймер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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