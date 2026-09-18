Термопот Panasonic NC-DG3000WTS
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292717
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
70/80/90/98*С
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
1.6
Описание товара Термопот Panasonic NC-DG3000WTS
Объем 3 л; мощность 700 Вт; режим подачи воды: помповый, электрический; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса пластик; терморегулятор; таймер.
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
70/80/90/98*С
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
1
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Страна производитель
Китай
Объем 3 л; мощность 700 Вт; режим подачи воды: помповый, электрический; тип нагревательного элемента закрытая спираль; материал корпуса пластик; терморегулятор; таймер.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
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