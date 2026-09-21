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Термопот Kitfort КТ-2517 купить с доставкой в Москве
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Термопот Kitfort КТ-2517

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Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 1
Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 2
Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 3
Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 4
Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 5
Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 6
Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 7
Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 8
Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 9
Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1450
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 1
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 2
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 3
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 4
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 5
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 6
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 7
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 8
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 9
  • Термопот Kitfort КТ-2517 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709071
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/95/100 °С
Мощность, Вт
1450
Длина сетевого шнура
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х26
Вес, кг.
3.5

Описание товара Термопот Kitfort КТ-2517

Сохраняю температуру! Термопот КТ-2517 служит для подачи воды заданной температуры и поддержания температуры воды с помощью периодического включения и отключения нагрева. Отличие термопота от чайника в том, что термопот поддерживает заданную температуру воды. Встроенный вентилятор и функция нагрева Термопот оснащен функцией выбора температуры и может не только вскипятить, но и нагреть воду до температуры 45, 55, 65, 75, 85 и 95 С, что очень удобно при заваривании сортов чая. В термопот встроен вентилятор, который включается для охлаждения воды. Удобная панель управления Кнопка «Температура» предназначена для выбора температуры нагрева и поддержания. Кнопка «Старт» включает подачу воды. Вода льется, пока вы удерживаете эту кнопку. Блокировка кнопки подачи воды не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды. Поддон для сбора жидкости Внизу установлен поддон для сбора жидкости. Его легко отсоединить и слить остатки воды. Поддон термопота защищён решёткой, на которую можно поставить стакан во время налива воды. Тепло сохраняется дольше Двойные стенки термопота помогают сохранить тепло и реже включать нагрев, что поможет сэкономить на электроэнергии. Корпус термопота состоит из пластика, а резервуар и внутренняя часть крышки — из нержавеющей стали. Мощность: 1200 - 1450 Вт Выбор температуры: 45, 55, 65, 75, 85, 95, 100 С Ёмкость: 4,8 л Длина шнура: 1,1 м Размер устройства: 220 х 290 х 365 мм Размер упаковки: 326 х 256 х 425 мм Вес нетто: 2,9 кг Вес брутто: 3,4 кг

Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2517




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/95/100 °С
Мощность, Вт
1450
Длина сетевого шнура
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Сохраняю температуру! Термопот КТ-2517 служит для подачи воды заданной температуры и поддержания температуры воды с помощью периодического включения и отключения нагрева. Отличие термопота от чайника в том, что термопот поддерживает заданную температуру воды. Встроенный вентилятор и функция нагрева Термопот оснащен функцией выбора температуры и может не только вскипятить, но и нагреть воду до температуры 45, 55, 65, 75, 85 и 95 С, что очень удобно при заваривании сортов чая. В термопот встроен вентилятор, который включается для охлаждения воды. Удобная панель управления Кнопка «Температура» предназначена для выбора температуры нагрева и поддержания. Кнопка «Старт» включает подачу воды. Вода льется, пока вы удерживаете эту кнопку. Блокировка кнопки подачи воды не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды. Поддон для сбора жидкости Внизу установлен поддон для сбора жидкости. Его легко отсоединить и слить остатки воды. Поддон термопота защищён решёткой, на которую можно поставить стакан во время налива воды. Тепло сохраняется дольше Двойные стенки термопота помогают сохранить тепло и реже включать нагрев, что поможет сэкономить на электроэнергии. Корпус термопота состоит из пластика, а резервуар и внутренняя часть крышки — из нержавеющей стали. Мощность: 1200 - 1450 Вт Выбор температуры: 45, 55, 65, 75, 85, 95, 100 С Ёмкость: 4,8 л Длина шнура: 1,1 м Размер устройства: 220 х 290 х 365 мм Размер упаковки: 326 х 256 х 425 мм Вес нетто: 2,9 кг Вес брутто: 3,4 кг
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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