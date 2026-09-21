Термопот Kitfort КТ-2517
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Характеристики
Описание товара Термопот Kitfort КТ-2517
Сохраняю температуру! Термопот КТ-2517 служит для подачи воды заданной температуры и поддержания температуры воды с помощью периодического включения и отключения нагрева. Отличие термопота от чайника в том, что термопот поддерживает заданную температуру воды. Встроенный вентилятор и функция нагрева Термопот оснащен функцией выбора температуры и может не только вскипятить, но и нагреть воду до температуры 45, 55, 65, 75, 85 и 95 С, что очень удобно при заваривании сортов чая. В термопот встроен вентилятор, который включается для охлаждения воды. Удобная панель управления Кнопка «Температура» предназначена для выбора температуры нагрева и поддержания. Кнопка «Старт» включает подачу воды. Вода льется, пока вы удерживаете эту кнопку. Блокировка кнопки подачи воды не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды. Поддон для сбора жидкости Внизу установлен поддон для сбора жидкости. Его легко отсоединить и слить остатки воды. Поддон термопота защищён решёткой, на которую можно поставить стакан во время налива воды. Тепло сохраняется дольше Двойные стенки термопота помогают сохранить тепло и реже включать нагрев, что поможет сэкономить на электроэнергии. Корпус термопота состоит из пластика, а резервуар и внутренняя часть крышки — из нержавеющей стали. Мощность: 1200 - 1450 Вт Выбор температуры: 45, 55, 65, 75, 85, 95, 100 С Ёмкость: 4,8 л Длина шнура: 1,1 м Размер устройства: 220 х 290 х 365 мм Размер упаковки: 326 х 256 х 425 мм Вес нетто: 2,9 кг Вес брутто: 3,4 кг
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