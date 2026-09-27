Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный
Нагрев за 5 секунд! Термопот KT-2510 служит для моментальной подачи воды заданной температуры без предварительного подогрева и ожидания. В отличие от чайников, термопот не нагревает лишний объём воды, экономя электроэнергию. Нагрев до температуры кипения занимает 5 секунд! Программируйте как вам необходимо! У термопота 3 режима работы: обычный, «Детское питание», «Чай/кофе». Он оснащён функцией выбора t и может не только вскипятить воду, но и нагреть её до 40, 45, 55, 65, 70, 85, 92 и 100 С. Есть возможность выбрать порцию воды объёмом: от 60 до 400 мл! Для любых задач! Необходимо приготовить детскую смесь, заварить кашу? Или, возможно, вы чайный гурман? 8 температурных режимов помогут вам в заваривании различных сортов чая, кофе и при приготовлении детского питания. Функция блокировки Блокировка экрана не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды или испортить поверхность стола кипятком, а также защитит от случайных нажатий на кнопки детьми. Главное - детали Термопот отлично подойдёт для маленьких квартир и студий с компактными кухнями. Благодаря небольшим размерам и минималистичному дизайну отлично впишется в любой интерьер. Все материалы, контактирующие с водой, абсолютно безопасны и экологичны. Съёмный резервуар 2.7 л! Вместимость съёмного резервуара 2.7 л, такого объёма хватит на 9 кружек чая ёмкостью 300 мл. Также у термопота есть полезная функция - автоматическая очистка от накипи. Это процесс очищения бойлера от накипи и отложений. Мощность 2200-2600 Вт Кол-во режимов 3 Выбор температуры 40, 45, 55, 65, 70, 85, 92 и 100 C Выбор порции воды 60, 90, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 300, 400 мл Длина шнура 1 м Емкость 2,7 л Размер устройства 268 х 151 х 311 мм Размер упаковки 316 х 198 х 348 мм Вес нетто 2,2 кг Вес брутто 2,6 кг
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный