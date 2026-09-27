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Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный

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Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 1
Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 2
Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 3
Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 4
Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 5
Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 6
Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
пластик
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Мощность, Вт
2600
  • Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 1
  • Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 2
  • Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 3
  • Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 4
  • Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 5
  • Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 6
  • Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595895
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
пластик
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Температурные режимы, °С
40, 45, 55, 65, 70, 85, 92, 100
Мощность, Вт
2600
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х20
Вес, кг.
2.6

Описание товара Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный

Нагрев за 5 секунд! Термопот KT-2510 служит для моментальной подачи воды заданной температуры без предварительного подогрева и ожидания. В отличие от чайников, термопот не нагревает лишний объём воды, экономя электроэнергию. Нагрев до температуры кипения занимает 5 секунд! Программируйте как вам необходимо! У термопота 3 режима работы: обычный, «Детское питание», «Чай/кофе». Он оснащён функцией выбора t и может не только вскипятить воду, но и нагреть её до 40, 45, 55, 65, 70, 85, 92 и 100 С. Есть возможность выбрать порцию воды объёмом: от 60 до 400 мл! Для любых задач! Необходимо приготовить детскую смесь, заварить кашу? Или, возможно, вы чайный гурман? 8 температурных режимов помогут вам в заваривании различных сортов чая, кофе и при приготовлении детского питания. Функция блокировки Блокировка экрана не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды или испортить поверхность стола кипятком, а также защитит от случайных нажатий на кнопки детьми. Главное - детали Термопот отлично подойдёт для маленьких квартир и студий с компактными кухнями. Благодаря небольшим размерам и минималистичному дизайну отлично впишется в любой интерьер. Все материалы, контактирующие с водой, абсолютно безопасны и экологичны. Съёмный резервуар 2.7 л! Вместимость съёмного резервуара 2.7 л, такого объёма хватит на 9 кружек чая ёмкостью 300 мл. Также у термопота есть полезная функция - автоматическая очистка от накипи. Это процесс очищения бойлера от накипи и отложений. Мощность 2200-2600 Вт Кол-во режимов 3 Выбор температуры 40, 45, 55, 65, 70, 85, 92 и 100 C Выбор порции воды 60, 90, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 300, 400 мл Длина шнура 1 м Емкость 2,7 л Размер устройства 268 х 151 х 311 мм Размер упаковки 316 х 198 х 348 мм Вес нетто 2,2 кг Вес брутто 2,6 кг

Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
пластик
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Температурные режимы, °С
40, 45, 55, 65, 70, 85, 92, 100
Мощность, Вт
2600
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Описание
Нагрев за 5 секунд! Термопот KT-2510 служит для моментальной подачи воды заданной температуры без предварительного подогрева и ожидания. В отличие от чайников, термопот не нагревает лишний объём воды, экономя электроэнергию. Нагрев до температуры кипения занимает 5 секунд! Программируйте как вам необходимо! У термопота 3 режима работы: обычный, «Детское питание», «Чай/кофе». Он оснащён функцией выбора t и может не только вскипятить воду, но и нагреть её до 40, 45, 55, 65, 70, 85, 92 и 100 С. Есть возможность выбрать порцию воды объёмом: от 60 до 400 мл! Для любых задач! Необходимо приготовить детскую смесь, заварить кашу? Или, возможно, вы чайный гурман? 8 температурных режимов помогут вам в заваривании различных сортов чая, кофе и при приготовлении детского питания. Функция блокировки Блокировка экрана не позволит получить ожог при случайном включении подачи воды или испортить поверхность стола кипятком, а также защитит от случайных нажатий на кнопки детьми. Главное - детали Термопот отлично подойдёт для маленьких квартир и студий с компактными кухнями. Благодаря небольшим размерам и минималистичному дизайну отлично впишется в любой интерьер. Все материалы, контактирующие с водой, абсолютно безопасны и экологичны. Съёмный резервуар 2.7 л! Вместимость съёмного резервуара 2.7 л, такого объёма хватит на 9 кружек чая ёмкостью 300 мл. Также у термопота есть полезная функция - автоматическая очистка от накипи. Это процесс очищения бойлера от накипи и отложений. Мощность 2200-2600 Вт Кол-во режимов 3 Выбор температуры 40, 45, 55, 65, 70, 85, 92 и 100 C Выбор порции воды 60, 90, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 300, 400 мл Длина шнура 1 м Емкость 2,7 л Размер устройства 268 х 151 х 311 мм Размер упаковки 316 х 198 х 348 мм Вес нетто 2,2 кг Вес брутто 2,6 кг
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Термопот Kitfort КТ-2510 2.7л. 2600Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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