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Термопот Kitfort КТ-2518 купить с доставкой в Москве
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Термопот Kitfort КТ-2518

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Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 1
Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 2
Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 3
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Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 5
Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 6
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Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 8
Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 9
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Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 11
Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 12
Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 13
Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 14
Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 15
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Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 17
Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1450
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 1
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 2
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 3
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 4
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 5
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 6
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 7
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 8
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 9
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 10
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 11
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 12
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 13
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 14
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 15
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 16
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 17
  • Термопот Kitfort КТ-2518 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709072
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
40°C, 45°C, 55°C, 70°C, 85°C, 95°C, 100°C
Мощность, Вт
1450
Длина сетевого шнура
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х26
Вес, кг.
3.5

Описание товара Термопот Kitfort КТ-2518

Термопот Kitfort КТ-2518 оборудован электронасосом, с помощью которого производится подача воды из 4.9-литрового резервуара. Прибор не только нагревает, но также охлаждает жидкость. Блокировка крышки и подачи жидкости предотвращает обжигание кожи рук, а также обеспечивает безопасную переноску устройства. Индикация температуры, режима и остатка содержимого производится на функциональный дисплей. Kitfort КТ-2518 предупреждает остывание воды благодаря функции «Поддержание температуры» и двойным стенкам белого пластикового корпуса. Закрытый нагревательный элемент не покрывается накипью, ведь не имеет прямого контакта с жидкостью. Модель нагревает воду в температурном диапазоне от 40 до 100 °C. Защитная технология автоматически выключает термопот при угрозе перегрева. Съемная крышка способствует легкой очистке внутренних стенок. Конструкцией предусмотрен поддон для сбора капель.

Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2518




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
40°C, 45°C, 55°C, 70°C, 85°C, 95°C, 100°C
Мощность, Вт
1450
Длина сетевого шнура
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Kitfort КТ-2518 оборудован электронасосом, с помощью которого производится подача воды из 4.9-литрового резервуара. Прибор не только нагревает, но также охлаждает жидкость. Блокировка крышки и подачи жидкости предотвращает обжигание кожи рук, а также обеспечивает безопасную переноску устройства. Индикация температуры, режима и остатка содержимого производится на функциональный дисплей. Kitfort КТ-2518 предупреждает остывание воды благодаря функции «Поддержание температуры» и двойным стенкам белого пластикового корпуса. Закрытый нагревательный элемент не покрывается накипью, ведь не имеет прямого контакта с жидкостью. Модель нагревает воду в температурном диапазоне от 40 до 100 °C. Защитная технология автоматически выключает термопот при угрозе перегрева. Съемная крышка способствует легкой очистке внутренних стенок. Конструкцией предусмотрен поддон для сбора капель.
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Отзывы


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