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Термопот Panasonic NC-EG3000WTS купить с доставкой в Москве
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Термопот Panasonic NC-EG3000WTS

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Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 1
Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 2
Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 3
Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 4
Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 5
Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 6
Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 7
Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
700
  • Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 1
  • Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 2
  • Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 3
  • Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 4
  • Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 5
  • Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 6
  • Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 7
  • Термопот Panasonic NC-EG3000WTS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 331509
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
70, 80, 90, 98 °С
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
2.85

Описание товара Термопот Panasonic NC-EG3000WTS

Мощность: 700 Вт. Емкость: 3 л. 4 температурных режима: 70 °С (для детского питания), 80 °С (для зеленого чая), 90 °С (для кофе), 98 °С (для чая, лапши). Энергосберегающий таймер на 6 ч. Основание с поворотом термопота на 360 градусов. Указатель уровня воды. Блокировка дозатора. Капельная функция для приготовления кофе. Внутреннее покрытие: специальное угольное внутреннее покрытие BINCO позволяет улучшить питьевые качества воды.



Теги товара: 3 л

Отзывы о товаре Термопот Panasonic NC-EG3000WTS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
нет
Подача воды
электронасос
Развернуть
Температурные режимы, °С
70, 80, 90, 98 °С
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность: 700 Вт. Емкость: 3 л. 4 температурных режима: 70 °С (для детского питания), 80 °С (для зеленого чая), 90 °С (для кофе), 98 °С (для чая, лапши). Энергосберегающий таймер на 6 ч. Основание с поворотом термопота на 360 градусов. Указатель уровня воды. Блокировка дозатора. Капельная функция для приготовления кофе. Внутреннее покрытие: специальное угольное внутреннее покрытие BINCO позволяет улучшить питьевые качества воды.


Теги товара: 3 л
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Доставка
Отзывы


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