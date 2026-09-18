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Термопот Panasonic NC-EG4000WTS купить с доставкой в Москве
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Термопот Panasonic NC-EG4000WTS

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Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 1
Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 2
Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 3
Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 4
Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
700
  • Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 1
  • Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 2
  • Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 3
  • Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 4
  • Термопот Panasonic NC-EG4000WTS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 320820
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
80, 98, 70, 90
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
0.75
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
2.85

Описание товара Термопот Panasonic NC-EG4000WTS

Термопот Panasonic NC-EG4000WTS; Нагревательный элемент: закрытая спираль; Мощность: 700 Вт; Объем: 4 л; Материал корпуса: пластик; Терморегулятор: есть; Дисплей: есть

Отзывы о товаре Термопот Panasonic NC-EG4000WTS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
80, 98, 70, 90
Мощность, Вт
700
Длина сетевого шнура
0.75
Описание
Термопот Panasonic NC-EG4000WTS; Нагревательный элемент: закрытая спираль; Мощность: 700 Вт; Объем: 4 л; Материал корпуса: пластик; Терморегулятор: есть; Дисплей: есть
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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