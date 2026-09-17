Термопот Kitfort КТ-2503
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
2.2
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Фильтр
нет
Подача воды
электронасос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193827
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
Поддержание температуры
Дополнительные функции
выбор температуры нагрева воды, скорость нагрева 5 секунд, регулировка подачи воды 100 - 300 мл или непрерывно
Защита
блокировка включения без воды, функции индикация включения
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
2.2
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
да
Фильтр
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/100 °С
Мощность, Вт
2600
Длина сетевого шнура
0.96
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х21
Вес, кг.
2.6
Описание товара Термопот Kitfort КТ-2503
Термопот Kitfort KT-2503 служит для моментальной подачи воды заданной температуры без предварительного подогрева и ожидания. Термопот не потребляет электричество в режиме простоя. Подогрев осуществляется проточно, подача воды начинается в течение примерно 5 секунд после нажатия кнопки столько времени занимает нагрев до температуры кипения.В отличие от чайников, термопот не нагревает лишний объем воды, в результате чего значительно экономится электроэнергия. Экономия по сравнению с обычными чайниками до 50%.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Термопоты
Дополнительная информация
Поддержание температуры
Дополнительные функции
выбор температуры нагрева воды, скорость нагрева 5 секунд, регулировка подачи воды 100 - 300 мл или непрерывно
Защита
блокировка включения без воды, функции индикация включения
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
2.2
Развернуть
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
да
Фильтр
нет
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/55/65/75/85/100 °С
Мощность, Вт
2600
Длина сетевого шнура
0.96
Страна производитель
Китай
Термопот Kitfort KT-2503 служит для моментальной подачи воды заданной температуры без предварительного подогрева и ожидания. Термопот не потребляет электричество в режиме простоя. Подогрев осуществляется проточно, подача воды начинается в течение примерно 5 секунд после нажатия кнопки столько времени занимает нагрев до температуры кипения.В отличие от чайников, термопот не нагревает лишний объем воды, в результате чего значительно экономится электроэнергия. Экономия по сравнению с обычными чайниками до 50%.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Термопот Kitfort КТ-2503 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2503