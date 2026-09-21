Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702187
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Размеры в упаковке, см
36х26х26
Вес, кг.
2.43
Описание товара Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный
Тип термопот / Объем 3.5 л / Мощность 750 Вт
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.9
Тип термопот / Объем 3.5 л / Мощность 750 Вт
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
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