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Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный купить с доставкой в Москве
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Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный

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Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 1
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 2
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 3
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 4
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 5
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 6
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 7
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 8
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 9
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 10
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 11
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 12
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 13
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 14
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 15
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 16
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 17
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 18
Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Мощность, Вт
750
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 1
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 2
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 3
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 4
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 5
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 6
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 7
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 8
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 9
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 10
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 11
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 12
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 13
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 14
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 15
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 16
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 17
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 18
  • Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702187
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Размеры в упаковке, см
36х26х26
Вес, кг.
2.43

Описание товара Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный

Тип термопот / Объем 3.5 л / Мощность 750 Вт

Отзывы о товаре Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.9
Описание
Тип термопот / Объем 3.5 л / Мощность 750 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопот Starwind STP1830 3.5л. 750Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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