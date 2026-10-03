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Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка

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Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка - фото 1
Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
UNTOUCHABLES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка - фото 1
  • Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KORN
filter_none Товар входит в коллекцию KORN

Коллекция KORN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758440217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
UNTOUCHABLES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Here To Stay, Make Believe, Blame, Hollow Life, Bottled Up Inside, Thoughtless, Hating, One More Time, Alone I Break, Embrace, Beat It Upright, Wake Up Hate, I'm Hiding, No One's There
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка

Переиздание на двойном виниле пятого студийного альбома "Untouchables" 2002 года, знаменитой американской ню-метал группы Korn. "Untouchables" ознаменовал собой повторное использование альтернативного метала вместо нью-метала с налётом хип-хопа с ранних альбомов группы, хотя несколько песен в жанре нью-метал, например "Bottled Up Inside", на альбоме присутствовали. Также на альбоме были применены новые технические приёмы: "Untouchables" содержал такие элементы, как перегруженные гитары и электронные вставки. Korn - американская мультиплатиновая ню-метал-группа из Бейкерсфилда, штат Калифорния. Группа основана в 1993 году.

Отзывы о товаре Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758440217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Korn
Альбом (сингл)
UNTOUCHABLES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Here To Stay, Make Believe, Blame, Hollow Life, Bottled Up Inside, Thoughtless, Hating, One More Time, Alone I Break, Embrace, Beat It Upright, Wake Up Hate, I'm Hiding, No One's There
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на двойном виниле пятого студийного альбома "Untouchables" 2002 года, знаменитой американской ню-метал группы Korn. "Untouchables" ознаменовал собой повторное использование альтернативного метала вместо нью-метала с налётом хип-хопа с ранних альбомов группы, хотя несколько песен в жанре нью-метал, например "Bottled Up Inside", на альбоме присутствовали. Также на альбоме были применены новые технические приёмы: "Untouchables" содержал такие элементы, как перегруженные гитары и электронные вставки. Korn - американская мультиплатиновая ню-метал-группа из Бейкерсфилда, штат Калифорния. Группа основана в 1993 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Korn - Untouchables (0190758440217) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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