Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RENEGADES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 185010
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3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758440811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RENEGADES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Microphone Fiend, Pistol Grip Pump, Kick Out The Jams, Renegades Of Funk, Beautiful World, I'm Housin', In My Eyes, How I Could Just Kill A Man, The Ghost Of Tom Joad, Down On The Street, Street Fighting Man, Maggie's Farm
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Microphone Fiend
|A2
|Pistol Grip Pump
|A3
|Kick Out The Jams
|A4
|Renegades Of Funk
|A5
|Beautiful World
|A6
|I'm Housin'
|B1
|In My Eyes
|B2
|How I Could Just Kill A Man
|B3
|The Ghost Of Tom Joad
|B4
|Down On The Street
|B5
|Street Fighting Man
|B6
|Maggie's Farm
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758440811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
RENEGADES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Microphone Fiend, Pistol Grip Pump, Kick Out The Jams, Renegades Of Funk, Beautiful World, I'm Housin', In My Eyes, How I Could Just Kill A Man, The Ghost Of Tom Joad, Down On The Street, Street Fighting Man, Maggie's Farm
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Microphone Fiend
|A2
|Pistol Grip Pump
|A3
|Kick Out The Jams
|A4
|Renegades Of Funk
|A5
|Beautiful World
|A6
|I'm Housin'
|B1
|In My Eyes
|B2
|How I Could Just Kill A Man
|B3
|The Ghost Of Tom Joad
|B4
|Down On The Street
|B5
|Street Fighting Man
|B6
|Maggie's Farm
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Rage Against The Machine - Renegades (0190758440811) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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