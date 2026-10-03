Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
BATTLE OF LOS ANGELES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 185007
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4 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758511917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
BATTLE OF LOS ANGELES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Testify
|A2
|Guerrilla Radio
|A3
|Calm Like A Bomb
|A4
|Mic Check
|A5
|Sleep Now In The Fire
|A6
|Born Of A Broken Man
|B1
|Born As Ghosts
|B2
|Maria
|B3
|Voice Of The Voiceless
|B4
|New Millennium Homes
|B5
|As Hes In The Fall
|B6
|War Within A Breath
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758511917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rage Against The Machine
Альбом (сингл)
BATTLE OF LOS ANGELES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Testify
|A2
|Guerrilla Radio
|A3
|Calm Like A Bomb
|A4
|Mic Check
|A5
|Sleep Now In The Fire
|A6
|Born Of A Broken Man
|B1
|Born As Ghosts
|B2
|Maria
|B3
|Voice Of The Voiceless
|B4
|New Millennium Homes
|B5
|As Hes In The Fall
|B6
|War Within A Breath
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Rage Against The Machine - The Battle Of Los Angeles (0190758511917) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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