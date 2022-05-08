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Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0886977381911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0886977381911) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Виниловая пластинка Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0886977381911)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184975
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0886977381911) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Ozzy Osbourne
filter_none Товар входит в коллекцию Ozzy Osbourne

Коллекция Ozzy Osbourne


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0886977381911) виниловая пластинка

Track List

A1 I Don't Know  
A2 Crazy Train  
A3 Goodbye To Romance  
A4 Dee  
A5 Suicide Solution  
B1 Mr. Crowley  
B2 No Bone Movies  
B3 Revelation (Mother Earth)  
B4 Steal Away (The Night)  

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0886977381911) виниловая пластинка

08.05.2022
Олег

Достоинства:
Великолепно оформленное переиздание первого сольного студийного альбома Оззи Осбоурна . Вышел 20 сентября 1980 года в Великобритании и 27 марта 1981 в США . До сегодняшнего дня Blizzard of Ozz является наиболее продаваемым альбомом Великого и Ужастного OZZY . Участвовали Рэнди Роадс , Дон Эйри , Ли Керслэйк и Роберт Дэйсли .

Недостатки:
Для меня не значительные .

Комментарий:
Оззи Осборн в 1980 г. вернулся на вершину ( после расставания с Black Sabbath ) с одним из самых ярких альбомов Blizzard of Ozz . Он восстановил свою жизнь и карьеру вместе с Рэнди Роадсом , молодым американскм гитаристом , который блистал на его первых двух альбомах .
По звуку нареканий нет . Всем рекомендую .
13.09.2021
Кирилл

Достоинства:
Хорошее переиздание на 180 граммовом виниле знакового для мировой тяжелой сцены альбома

Недостатки:
нет

Комментарий:
Великолепный дебют, вернувший к жизни (в прямом смысле слова) самого Оззи и явивший миру до всей красе неподражаемого Рэнди Роудса.
Диск и сейчас звучит офигенно! Каждая песня хороша по-своему. Здесь и крепкий хард рок (I Dont Know), и баллада (Goodbye To Romance), и стебный хард с веселым текстом (No Bone Movies). В Suicide Solution затрагивается тема пагубного влияния алкоголя, так близкая самому Оззи. Особняком стоят монументальная Mr. Crowley с органным вступлением от Дона Эйри и Revelation (Mother Earth), в гитарных рифах которой отчетливо звучат нотки трэш-метала. Жаль, что внутренние распри (не без участия Шэрон-в будущем-Озборн) и безвременная кончина Рэнди не дали этому составу долго прожить. Диск супер, классика на все времена!
20.07.2021
Вадим

Достоинства:
Классика! Диск один из лучших! Приятные для руки 180 грамм. Полиграфия класс! Звук на уровне.

Недостатки:
Маленький недочет - диск упакован в картонный конверт. Исправляется легко - вставте антистатический, во внутрь картонного.

Комментарий:
Рекомендую. Не гоняйтесь за Первопрессом. Ценик и качество. Это здесь!



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1 I Don't Know  
A2 Crazy Train  
A3 Goodbye To Romance  
A4 Dee  
A5 Suicide Solution  
B1 Mr. Crowley  
B2 No Bone Movies  
B3 Revelation (Mother Earth)  
B4 Steal Away (The Night)  
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.05.2022
Олег

Достоинства:
Великолепно оформленное переиздание первого сольного студийного альбома Оззи Осбоурна . Вышел 20 сентября 1980 года в Великобритании и 27 марта 1981 в США . До сегодняшнего дня Blizzard of Ozz является наиболее продаваемым альбомом Великого и Ужастного OZZY . Участвовали Рэнди Роадс , Дон Эйри , Ли Керслэйк и Роберт Дэйсли .

Недостатки:
Для меня не значительные .

Комментарий:
Оззи Осборн в 1980 г. вернулся на вершину ( после расставания с Black Sabbath ) с одним из самых ярких альбомов Blizzard of Ozz . Он восстановил свою жизнь и карьеру вместе с Рэнди Роадсом , молодым американскм гитаристом , который блистал на его первых двух альбомах .
По звуку нареканий нет . Всем рекомендую .
13.09.2021
Кирилл

Достоинства:
Хорошее переиздание на 180 граммовом виниле знакового для мировой тяжелой сцены альбома

Недостатки:
нет

Комментарий:
Великолепный дебют, вернувший к жизни (в прямом смысле слова) самого Оззи и явивший миру до всей красе неподражаемого Рэнди Роудса.
Диск и сейчас звучит офигенно! Каждая песня хороша по-своему. Здесь и крепкий хард рок (I Dont Know), и баллада (Goodbye To Romance), и стебный хард с веселым текстом (No Bone Movies). В Suicide Solution затрагивается тема пагубного влияния алкоголя, так близкая самому Оззи. Особняком стоят монументальная Mr. Crowley с органным вступлением от Дона Эйри и Revelation (Mother Earth), в гитарных рифах которой отчетливо звучат нотки трэш-метала. Жаль, что внутренние распри (не без участия Шэрон-в будущем-Озборн) и безвременная кончина Рэнди не дали этому составу долго прожить. Диск супер, классика на все времена!
20.07.2021
Вадим

Достоинства:
Классика! Диск один из лучших! Приятные для руки 180 грамм. Полиграфия класс! Звук на уровне.

Недостатки:
Маленький недочет - диск упакован в картонный конверт. Исправляется легко - вставте антистатический, во внутрь картонного.

Комментарий:
Рекомендую. Не гоняйтесь за Первопрессом. Ценик и качество. Это здесь!


Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0886977381911) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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