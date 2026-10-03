Eurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 184872
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Загружаем...
3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Beethoven (I Love To Listen To)
|4:48
|A2
|I've Got A Lover (Back In Japan)
|4:25
|A3
|Do You Want To Break Up?
|3:38
|A4
|You Have Placed A Chill In My Heart
|3:50
|A5
|Shame
|4:23
|A6
|Savage
|4:10
|B1
|I Need A Man
|4:21
|B2
|Put The Blame On Me
|3:44
|B3
|Heaven
|3:28
|B4
|Wide Eyed Girl
|3:29
|B5
|I Need You
|3:22
|B6
|Brand New Day
|3:42
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Beethoven (I Love To Listen To)
|4:48
|A2
|I've Got A Lover (Back In Japan)
|4:25
|A3
|Do You Want To Break Up?
|3:38
|A4
|You Have Placed A Chill In My Heart
|3:50
|A5
|Shame
|4:23
|A6
|Savage
|4:10
|B1
|I Need A Man
|4:21
|B2
|Put The Blame On Me
|3:44
|B3
|Heaven
|3:28
|B4
|Wide Eyed Girl
|3:29
|B5
|I Need You
|3:22
|B6
|Brand New Day
|3:42
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Eurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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