Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку "Elvis Presley / Love Songs Pink Vinyl (LP)" - это уникальная возможность окунуться в мир культового исполнителя и насладиться его неподражаемым стилем и великолепным вокалом. Альбом "Love Songs" представляет собой сборник романтических и сердечных песен Элвиса Пресли, исполненных на нежно-розовом виниле. Этот альбом знакомит слушателей с более интимной и эмоциональной стороной творчества "Короля рок-н-ролла". Купить виниловую пластинку "Elvis Presley / Love Songs Pink Vinyl (LP)" позволит вам проникнуться магией его музыки и насладиться каждой нотой, каждым словом. Великолепный голос Элвиса, его страстные тембры и неповторимый стиль уносят вас в путешествие по миру любви и романтики. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Elvis Presley / Love Songs Pink Vinyl (LP)" и добавить эту рарitetную копию в свою коллекцию. Она станет настоящей находкой для фанатов "Короля рок-н-ролла" и ценителей высококачественного звука. Каждая песня на этом альбоме - это истинное произведение искусства, которое дарит радость и эмоции с каждым прослушиванием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитCohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитThe Smiths - Meat Is Murder (0825646658787) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Elvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая пластинка