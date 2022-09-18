Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 184818
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Загружаем...
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Загружаем...
5 020 руб.
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Коллекция CLAPTON, ERIC
Коллекция CLAPTON, ERIC
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В наличииЦена 5 020 руб.1255 руб. в СплитClapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинк...
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка
Track List
|A1
|She's Waiting
|4:46
|A2
|See What Love Can Do
|3:59
|A3
|Same Old Blues
|8:12
|B1
|Knock On Wood
|3:18
|B2
|Something's Happening
|3:22
|B3
|Forever Man
|3:12
|C1
|It All Depends
|5:04
|C2
|Tangled In Love
|4:07
|C3
|Never Make You Cry
|6:05
|D1
|Just Like A Prisoner
|5:30
|D2
|Behind The Sun
|2:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|She's Waiting
|4:46
|A2
|See What Love Can Do
|3:59
|A3
|Same Old Blues
|8:12
|B1
|Knock On Wood
|3:18
|B2
|Something's Happening
|3:22
|B3
|Forever Man
|3:12
|C1
|It All Depends
|5:04
|C2
|Tangled In Love
|4:07
|C3
|Never Make You Cry
|6:05
|D1
|Just Like A Prisoner
|5:30
|D2
|Behind The Sun
|2:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
“Behind The Sun” – девятый студийный альбом легендарного гитариста Эрика Клэптона, вышедший 11 марта 1985 года. Слушал его давно , купив убедился , что это просто хороший альбом !
Недостатки:
нет
Комментарий:
. Релиз купленный в Котофото оформлен как первый пресс . Но пятидесяти минутный диск издан на двух пластинках . Супер !
Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка - стоимость товара 5020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка
Достоинства:
“Behind The Sun” – девятый студийный альбом легендарного гитариста Эрика Клэптона, вышедший 11 марта 1985 года. Слушал его давно , купив убедился , что это просто хороший альбом !
Недостатки:
нет
Комментарий:
. Релиз купленный в Котофото оформлен как первый пресс . Но пятидесяти минутный диск издан на двух пластинках . Супер !