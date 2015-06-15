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Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка

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Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка - фото 1
Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.06.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
10,000 HZ LEGEND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка - фото 1
  • Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AIR
filter_none Товар входит в коллекцию AIR

Коллекция AIR


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
7.24E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.06.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
10,000 HZ LEGEND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка

Track List

A1Electronic Performers
A2How Does It Make You Feel?
A3Radio #1
B1The Vagabond
B2Radian
B3Lucky And Unhappy
C1Sex Born Poison
C2People In The City
C3Wonder Milky Bitch
D1Don't Be Light
D2Caramel Prisoner

Отзывы о товаре Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
7.24E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.06.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
10,000 HZ LEGEND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Electronic Performers
A2How Does It Make You Feel?
A3Radio #1
B1The Vagabond
B2Radian
B3Lucky And Unhappy
C1Sex Born Poison
C2People In The City
C3Wonder Milky Bitch
D1Don't Be Light
D2Caramel Prisoner
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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