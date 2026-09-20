Описание товара Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка

Альбом лучших хитов самой успешной австрийской поп-звезды на CD, двойном виниле и кассете. Одновременно со сборником выйдут релизы Falco "The Box", включающий 4 пластинки и 6-трековый "Jeanny EP" на Picture Vinyl. 19 февраля 2022 года австрийской суперзвезде FALCO исполнилось бы 65 лет. Sony Music Entertainment Austria выпускает новый альбом-компиляцию THE SOUND OF MUSIK в феврале. Впервые лучшие хиты Falco доступны в хронологическом порядке с 1981 по 1998 год, от "Ganz Wien" до "Out Of The Dark" на компакт-дисках, виниле и аудио-кассетах. На THE SOUND OF MUSIK вы найдете необычные и редкие версии его хитов:. ROCK ME AMADEUS (РАСШИРЕННОЕ КАНАДСКОЕ/АМЕРИКАНСКОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ 2022 ГОДА): В 1986 году для международного рынка было выпущено множество миксов и редакций самого большого хита Falco. Всего насчитывается около десятка различных версий. Однако ни один из этих миксов не сочетает в себе все дополнительные музыкальные элементы, созданные для этих новых миксов. BODY NEXT TO BODY (РАДИО-ВЕРСИЯ): этот микс использовался только на немецком 7-дюймовом промо-CD в 1987 году. В этом миксе были удалены стоны Бриджит Нильсен перед двумя куплетами, а также рэп самого Фалько в конце. Таким образом, этот микс содержит много Фалько и гораздо меньше Бриджит Нильсен (которая микшируется с голосом Фалько только в отдельных куплетах). Эта версия не была доступна на компакт-диске до сегодняшнего дня. DATA DE GROOVE (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ): этот микс был включен только в редкий немецкий компакт-диск, первое издание одноименного альбома в 1990 году. Этот микс примерно на 20 секунд длиннее, чем обычная альбомная версия, и до сих пор был доступен только на редких компакт-дисках с первыми изданиями альбома. Артворк THE SOUND OF MUSIC разработан с любовью, в центре сценический жакет Фалько, красная фантазийная форма, украшенная золотыми пуговицами и кисточками. Двойной винил сопровождается постером, на котором Фалько носит именно эту куртку. Также, в качестве специального коллекционного предмета для фанатов, будет доступна версия альбома на аудио-кассете. В дополнение к THE SOUND OF MUSIK появятся еще два новых фан-продукта Falco:. THE BOX: виниловая коробка с 3 пластинками и 12-дюймовым синглом. В нее входят первые три альбома Falco ("Einzelhaft", "Junge Roemer", "Falco 3") и 12-дюймовый ремикс-сингл с захватывающими оригинальными ремиксами 80-х. JEANNY Picture Vinyl: picture disc, на котором все три части саги о Jeanny впервые объединены на одном 12-дюймовом диске. Помимо «Jeanny», пластинка также включает «Coming Home (Jeanny Part 2, A Year After)», и самоуничижительную третью часть «Bar Minor 7/11 (Jeanny Dry)», записанную в 1990 году. Кроме того, есть почти 9-минутная "расширенная версия" "Jeanny", а также микс, в котором Фалько поет на английском.