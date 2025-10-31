Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (0888751843011) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
A MOMENTARY LAPSE OF REASON
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 711496
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751843011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
A MOMENTARY LAPSE OF REASON
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Signs Of Life, Learning To Fly, The Dogs Of War, One Slip, On The Turning Away, Yet Another Movie, Round And Around, A New Machine (Part 1), Terminal Frost, A New Machine (Part 2), Sorrow
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (0888751843011) виниловая пластинка
Тринадцатый студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd, выпущенный звукозаписывающими компаниями EMI Records и Columbia Records. Это первый диск, записанный группой после ухода из Pink Floyd Роджера Уотерса.
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Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751843011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
A MOMENTARY LAPSE OF REASON
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Signs Of Life, Learning To Fly, The Dogs Of War, One Slip, On The Turning Away, Yet Another Movie, Round And Around, A New Machine (Part 1), Terminal Frost, A New Machine (Part 2), Sorrow
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Тринадцатый студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd, выпущенный звукозаписывающими компаниями EMI Records и Columbia Records. Это первый диск, записанный группой после ухода из Pink Floyd Роджера Уотерса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное качество винила, масса очень тихая. Упаковано, как всегда в \"Мастер Грэм\", аккуратно и надёжно. Спасибо. От оригинального релиза 1987 года (по лицензии EMI) отличается значительно - мастеринг 2016 года с акцентом на НЧ (если слушать с RIAA-коррекцией), но применив IEC-коррекцию звучание восстанавливается (видимо запись по этой кривой). Рекомендую.
Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (0888751843011) виниловая пластинка - по цене 3850 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason (0888751843011) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное качество винила, масса очень тихая. Упаковано, как всегда в \"Мастер Грэм\", аккуратно и надёжно. Спасибо. От оригинального релиза 1987 года (по лицензии EMI) отличается значительно - мастеринг 2016 года с акцентом на НЧ (если слушать с RIAA-коррекцией), но применив IEC-коррекцию звучание восстанавливается (видимо запись по этой кривой). Рекомендую.