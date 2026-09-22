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Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка

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Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Final Cut
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718075
Доставка в Москве
Загружаем...
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Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0888751842915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Final Cut
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Post War Dream, Your Possible Pasts, One Of The Few, When The Tigers Broke Free, The Hero's Return, The Gunner's Dream, Paranoid Eyes, Get Your Filthy Hands Off My Desert, The Fletcher Memorial Home, Southampton Dock, The Final Cut, Not Now John, Two Suns In The Sunset
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка

«The Final Cut» — двенадцатый студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd, выпущенный 21 марта 1983 года на лейбле Harvest компании EMI Records Ltd. Это последний альбом Pink Floyd, в записи которого участвовал Роджер Уотерс. Альбом посвящён отцу Роджера Уотерса — Эрику Флетчеру Уотерсу, погибшему во второй мировой войне. В буклете к альбому написано: «Реквием по послевоенной мечте, написанный Роджером Уотерсом, исполненный группой Пинк Флойд. Для Эрика Флетчера Уотерса 1913?1944». Как написал Энди Маббет: "Фактически во всём, кроме названия, это было творение Роджера Уотерса". Автором всех песен является Уотерс. Альбом достиг первого места в хит-парадах Великобритании и шестого в США. Первоначально планировалось, что «The Final Cut» станет саундтреком фильма «The Wall», но он вышел как антивоенный альбом Роджера Уотерса. Из-за конфликтов между Уотерсом и Ричардом Райтом, начавшихся ещё при работе над альбомом «The Wall», альбом «The Final Cut» стал единственным, в записи которого Райт не принимал участия.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0888751842915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Final Cut
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Post War Dream, Your Possible Pasts, One Of The Few, When The Tigers Broke Free, The Hero's Return, The Gunner's Dream, Paranoid Eyes, Get Your Filthy Hands Off My Desert, The Fletcher Memorial Home, Southampton Dock, The Final Cut, Not Now John, Two Suns In The Sunset
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Final Cut» — двенадцатый студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd, выпущенный 21 марта 1983 года на лейбле Harvest компании EMI Records Ltd. Это последний альбом Pink Floyd, в записи которого участвовал Роджер Уотерс. Альбом посвящён отцу Роджера Уотерса — Эрику Флетчеру Уотерсу, погибшему во второй мировой войне. В буклете к альбому написано: «Реквием по послевоенной мечте, написанный Роджером Уотерсом, исполненный группой Пинк Флойд. Для Эрика Флетчера Уотерса 1913?1944». Как написал Энди Маббет: "Фактически во всём, кроме названия, это было творение Роджера Уотерса". Автором всех песен является Уотерс. Альбом достиг первого места в хит-парадах Великобритании и шестого в США. Первоначально планировалось, что «The Final Cut» станет саундтреком фильма «The Wall», но он вышел как антивоенный альбом Роджера Уотерса. Из-за конфликтов между Уотерсом и Ричардом Райтом, начавшихся ещё при работе над альбомом «The Wall», альбом «The Final Cut» стал единственным, в записи которого Райт не принимал участия.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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