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Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка

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Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка - фото 1
Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
JOURNEYMAN
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184819
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка
5 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CLAPTON, ERIC
filter_none Товар входит в коллекцию CLAPTON, ERIC

Коллекция CLAPTON, ERIC


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624968849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
JOURNEYMAN
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка

Track List

A1Pretending
A2Anything For Your Love
A3Bad Love
B1Running On Faith
B2Hard Times
B3Hound Dog
C1No Alibis
C2Run So Far
C3Old Love
D1Breaking Point
D2Lead Me On
D3Before You Accuse Me

Отзывы о товаре Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624968849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
JOURNEYMAN
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Pretending
A2Anything For Your Love
A3Bad Love
B1Running On Faith
B2Hard Times
B3Hound Dog
C1No Alibis
C2Run So Far
C3Old Love
D1Breaking Point
D2Lead Me On
D3Before You Accuse Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка - по цене 5460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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