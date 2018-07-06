Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
JOURNEYMAN
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
В наличии
Код товара: 184819
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624968849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
JOURNEYMAN
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Pretending
|A2
|Anything For Your Love
|A3
|Bad Love
|B1
|Running On Faith
|B2
|Hard Times
|B3
|Hound Dog
|C1
|No Alibis
|C2
|Run So Far
|C3
|Old Love
|D1
|Breaking Point
|D2
|Lead Me On
|D3
|Before You Accuse Me
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624968849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
JOURNEYMAN
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Pretending
|A2
|Anything For Your Love
|A3
|Bad Love
|B1
|Running On Faith
|B2
|Hard Times
|B3
|Hound Dog
|C1
|No Alibis
|C2
|Run So Far
|C3
|Old Love
|D1
|Breaking Point
|D2
|Lead Me On
|D3
|Before You Accuse Me
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Eric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка - по цене 5460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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