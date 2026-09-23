Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Peter Gabriel - Birdy (OST) (0884108005439) виниловая пластинка
Альбом Питера Гэбриэла, вышедший в 1985 году. Альбом является саундтреком к одноименному фильму Алана Паркера, Птаха в русском прокате. Издание на чёрном 180-гр виниле, запись на половинной скорости, содержит код на скачивание альбома с официального сайта в формате Hi-Res (аудио высокого разрешения). Питер Гэбриэл - британский музыкант. Начинал карьеру вокалистом, флейтистом и перкуссионистом британской прог-рок-группы Genesis, затем начал успешную сольную карьеру, был продюсером большого количества записей этно-исполнителей, известен своей гуманитарной деятельностью. В 2002 году альбом Passion: Music for The Last Temptation Of Christ Питера Гэбриэла с музыкой для фильма Последнее искушение Христа был включен в рейтинг 25 самых влиятельных эмбиент-альбомов всех времён (The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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