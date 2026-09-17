Eric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 184820
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Загружаем...
4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Everybody Ought A Make Change
|A2
|The Shape You're In
|A3
|Ain't Going Down
|A4
|I've Got A Rock N' Roll Heart
|A5
|Man Overboard
|B1
|Pretty Girl
|B2
|Man In Love
|B3
|Crosscut Saw
|B4
|Slow Down Linda
|B5
|Crazy Country Hop
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Everybody Ought A Make Change
|A2
|The Shape You're In
|A3
|Ain't Going Down
|A4
|I've Got A Rock N' Roll Heart
|A5
|Man Overboard
|B1
|Pretty Girl
|B2
|Man In Love
|B3
|Crosscut Saw
|B4
|Slow Down Linda
|B5
|Crazy Country Hop
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eric Clapton - Money And Cigarettes (0093624968832) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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