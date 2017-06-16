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Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка

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Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка - фото 1
Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка - фото 2
Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2017
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
HOW DID WE GET SO DARK?
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка - фото 1
  • Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка - фото 2
  • Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 143579
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2017
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
HOW DID WE GET SO DARK?
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка

Track List

A1How Did We Get So Dark?3:57
A2Lights Out3:57
A3I Only Lie When I Love You2:49
A4She's Creeping3:23
A5Look Like You Know3:05
B1Where Are You Now2:46
B2Don't Tell3:38
B3Hook, Line & Sinker3:28
B4Hole In Your Heart3:46
B5Sleep4:16

Отзывы о товаре Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2017
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
HOW DID WE GET SO DARK?
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1How Did We Get So Dark?3:57
A2Lights Out3:57
A3I Only Lie When I Love You2:49
A4She's Creeping3:23
A5Look Like You Know3:05
B1Where Are You Now2:46
B2Don't Tell3:38
B3Hook, Line & Sinker3:28
B4Hole In Your Heart3:46
B5Sleep4:16
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