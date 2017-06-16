Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2017
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
HOW DID WE GET SO DARK?
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 143579
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2017
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
HOW DID WE GET SO DARK?
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка
Track List
|A1
|How Did We Get So Dark?
|3:57
|A2
|Lights Out
|3:57
|A3
|I Only Lie When I Love You
|2:49
|A4
|She's Creeping
|3:23
|A5
|Look Like You Know
|3:05
|B1
|Where Are You Now
|2:46
|B2
|Don't Tell
|3:38
|B3
|Hook, Line & Sinker
|3:28
|B4
|Hole In Your Heart
|3:46
|B5
|Sleep
|4:16
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.06.2017
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
HOW DID WE GET SO DARK?
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|How Did We Get So Dark?
|3:57
|A2
|Lights Out
|3:57
|A3
|I Only Lie When I Love You
|2:49
|A4
|She's Creeping
|3:23
|A5
|Look Like You Know
|3:05
|B1
|Where Are You Now
|2:46
|B2
|Don't Tell
|3:38
|B3
|Hook, Line & Sinker
|3:28
|B4
|Hole In Your Heart
|3:46
|B5
|Sleep
|4:16
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Royal Blood - How Did We Get So Dark? (0190295831141) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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