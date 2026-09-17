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Spandau Ballet - Gold - The Best Of Spandau Ballet (0190295679743) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spandau Ballet - Gold - The Best Of Spandau Ballet (0190295679743) виниловая пластинка

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Spandau Ballet - Gold - The Best Of Spandau Ballet (0190295679743) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185048
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Spandau Ballet - Gold - The Best Of Spandau Ballet (0190295679743) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spandau Ballet - Gold - The Best Of Spandau Ballet (0190295679743) виниловая пластинка

Track List

A1Gold
A2True
A3Only When You Leave
A4This Is The Love
B1Lifeline
B2Communication
B3Instinction
B4Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On)
B5To Cut A Long Story Short
B6The Freeze
C1Musclebound
C2Paint Me Down
C3She Loved Like Diamond
C4Round And Round
C5Highly Strung
D1Fight For Ourselves
D2Steal
D3I'll Fly For You
D4Through The Barricades

Отзывы о товаре Spandau Ballet - Gold - The Best Of Spandau Ballet (0190295679743) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Gold
A2True
A3Only When You Leave
A4This Is The Love
B1Lifeline
B2Communication
B3Instinction
B4Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On)
B5To Cut A Long Story Short
B6The Freeze
C1Musclebound
C2Paint Me Down
C3She Loved Like Diamond
C4Round And Round
C5Highly Strung
D1Fight For Ourselves
D2Steal
D3I'll Fly For You
D4Through The Barricades
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spandau Ballet - Gold - The Best Of Spandau Ballet (0190295679743) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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