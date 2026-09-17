Шуруповерт аккумуляторный Metabo BS 14.4 602206540
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
14
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182414
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
14
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
быстрозажимной сверлильный патрон 1.5-13 мм, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В/2,0 А*ч), зарядное устройство SC 60 Plus, пластиковый кофр
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
1,5 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
нет
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
32
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
39х30х11
Вес, кг.
1.2
Описание товара Шуруповерт аккумуляторный Metabo BS 14.4 602206540
Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 602206540 снабжен быстрозажимным патроном 13 мм. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Внизу на корпусе имеется отверстие - для удобного крепления запасных сверл.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
14
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
быстрозажимной сверлильный патрон 1.5-13 мм, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В/2,0 А*ч), зарядное устройство SC 60 Plus, пластиковый кофр
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
1,5 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
нет
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
32
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 602206540 снабжен быстрозажимным патроном 13 мм. Светодиодная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Внизу на корпусе имеется отверстие - для удобного крепления запасных сверл.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Шуруповерт аккумуляторный Metabo BS 14.4 602206540 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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