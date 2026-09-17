Top.Mail.Ru
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 1
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 2
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 3
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 4
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 5
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 6
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 7
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 8
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 9
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 10
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 11
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 12
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 13
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 14
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 15
Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя, Вт
1100
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
55
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 1
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 2
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 3
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 4
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 5
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 6
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 7
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 8
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 9
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 10
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 11
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 12
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 13
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 14
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 15
  • Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
6 780 руб.  11 296 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181891
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя, Вт
1100
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
55
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
570х365х280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х39х31
Вес, кг.
12.5

Описание товара Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222

Электрическая газонокосилка PATRIOT PT 1132E 512309222 проста в обслуживании. Не выделяет вредных выхлопов при работе. Обрабатывает полосу шириной 32 см. Сбор травы осуществляется в накопительный контейнер объемом 30 л. Высота покоса изменяется от 25 до 55 мм. Рукоятка легко складывается при помощи барашков, что позволяет сэкономить место при хранения газонокосилки.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя, Вт
1100
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
32
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
55
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Развернуть
Тип питания двигателя
от сети
Габариты без упаковки, мм
570х365х280
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая газонокосилка PATRIOT PT 1132E 512309222 проста в обслуживании. Не выделяет вредных выхлопов при работе. Обрабатывает полосу шириной 32 см. Сбор травы осуществляется в накопительный контейнер объемом 30 л. Высота покоса изменяется от 25 до 55 мм. Рукоятка легко складывается при помощи барашков, что позволяет сэкономить место при хранения газонокосилки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка электрическая Patriot PT 1132E 512309222 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...